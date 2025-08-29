En Reino Unido se obsesionan con la desconocida aldea de España repleta de 'casas colgantes' y paz

En el norte de España, Asturias sorprende por sus peculiares contrastes: montañas imponentes, costas rocosas y valles que invitan a perderse entre su inmensidad verde. Su riqueza cultural y sus paisajes de ensueño la han convertido en todo un paraíso natural de primer nivel, con un flujo creciente de turistas británicos que vienen a descubrir el Cantábrico para disfrutar de su imponente naturaleza.

Lo que hasta hace poco era un secreto bien guardado, ahora es uno de los lugares más recomendados por la prensa británica. En este contexto, el periódico Metro ha dedicado un amplio reportaje a Cudillero, una pequeña villa marinera que conserva intacta su fisonomía de antiguo pueblo de pescadores, lo que le ha hecho ganarse una presencia constante en la lista de los pueblos más bonitos de España.

Sus viviendas, pintadas con restos de pintura de barcos, son sin duda uno de los aspectos más llamativos de este rincón. El medio británico las define como “casas colgantes”, pero nada más lejos de la realidad. Aunque las viviendas no cuelgan literalmente, su disposición en anfiteatro natural que desciende hacia el mar crea una estampa de postal en cada esquina de sus callejuelas empinadas que atrae tanto a fotógrafos como a quienes ansían calma.

Una tierra de encantos

Con menos de 5.000 habitantes, esta localidad, también conocida como Villa Pixueta, combina la autenticidad de sus tradiciones con miradores únicos y un aire tranquilo. La zona ofrece rutas de senderismo con miradores al Cantábrico, como La Garita o El Pico, y acantilados espectaculares en Cabo Vidio. Además de varias playas cercanas como la de San Pedro o la del Silencio, para quienes buscan naturaleza y tranquilidad.

La Plaza de la Marina, epicentro del pueblo, concentra tabernas y restaurantes donde el producto del mar es el protagonista de toda comanda. Entre los establecimientos más comentados figura el Restaurante Isabel, bien valorado por los visitantes por su cocina marinera y raciones generosas. Además, las fiestas patronales muestran la herencia pesquera y la vitalidad comunitaria del lugar.

Con esta mención en la prensa británica, Cudillero deja de ser un secreto guardado en el norte de España para convertirse en una parada obligatoria de quienes desean fundir en un solo viaje naturaleza, cultura y sabor en estado puro. El pueblo atrae especialmente a viajeros que buscan fotografías pintorescas, buena marisquería, miradores y paseos tranquilos; así como interesa a senderistas y peregrinos que recorren el Camino del Norte.