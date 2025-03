En Suecia se hacen eco del destino español a evitar: "Está presionada hasta límites inimaginables" 

dpa/picture alliance via Getty I

El turismo de masas en España está llegando a su límite para los locales, especialmente en zonas como Barcelona, Andalucía, Baleares o Canarias. Estas protestas han llegado a la prensa extranjera, donde ya británicos lo han recogido en sus medios y ahora también lo han hecho otros turistas especialmente activos en España: los suecos.

En el medio sueco Nyheter24 se hace eco de las protestas de diversas organizaciones ecologistas locales de Islas Baleares que han elaborado un manifiesto pidiendo que se reduzcan las visitas turísticas al archipiélago, concretamente a Mallorca.

"El mensaje es claro: no vengas aquí", señalan en el citado medio, donde se hacen eco de este manifiesto firmado por siete organizaciones medioambientales españolas, entre ellas Activistas Ambientales GOB, Menys Turisme Més Vida y SOS Residentes.

Tal y como recoge el citado medio, el año pasado, 18,7 millones de turistas visitaron las Islas Baleares, lo que supone un aumento del 5% en comparación con 2023. Esto ha llevado a las islas a una situación límite.

En este manifiesto las organizaciones califican que Mallorca está siendo "presionada hasta límites inimaginables" y sentencian la ineficacia de las medidas que los gobiernos locales y autonómicos han anunciado poner en marcha.

"Nuestros líderes no nos escuchan; es hora de pedirles que NO VENGAN AQUÍ. No necesitamos más turistas; de hecho, ustedes son la causa de nuestro problema. En este momento, solo les pedimos su comprensión y que entiendan que nosotros, los habitantes de Mallorca, les decimos: ¡QUÉDESE EN CASA!", recogen en su manifiesto.