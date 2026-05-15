El truco de una azafata de British Airways para no olvidar nunca tus objetos de valor antes de irte del hotel: poner en la caja fuerte de la habitación un zapato

Ir de viaje, más allá de ser una actividad para desconectar de la rutina y descubrir nuevos lugares, puede suponer un riesgo (especialmente en el caso de quienes son muy despistados) de dejar olvidados objetos de valor.

Al llegar a un hotel, muchas personas optan por dejar sus objetos más importantes guardados en la caja fuerte de la habitación. Sin embargo, ese gesto, aunque aumenta el nivel de seguridad, puede acabar volviéndose en contra si al abandonar el hotel no se revisa la caja fuerte.

Para tratar de prevenir ese posible olvido de los objetos valiosos en la habitación del hotel, una azafata de British Airways ha compartido cuál es el truco que ella utiliza en los múltiples viajes que realiza por motivos laborales.

La trabajadora de la mencionada aerolínea británica recomienda guardar en la caja fuerte del hotel, junto a los objetos valiosos, también un zapato. No obstante, no vale cualquier zapato. Tienes que ser uno de los zapatos que pertenezcan al par con el que se tenga pensado abandonar la habitación el día de la salida del hotel.

"Fue el primer consejo que me dio un compañero de tripulación"

"Cuando te vas de vacaciones, es muy natural que guardes tus objetos de valor en la caja fuerte del hotel. Mi consejo más importante es que guardes allí uno de los zapatos que quieras llevar en el viaje de vuelta a casa", ha explicado al respecto la azafata, tal y como recoge Business Insider.

El motivo, obviamente, es que no se puede salir a la calle con un solo zapato. Por lo tanto, antes de salir se acudirá a la caja fuerte y se recogerán también el resto de objetos que se habían guardado en la misma.

"Este fue el primer consejo que me dio un compañero de tripulación cuando era auxiliar de vuelo. Me resultó tan útil que, a lo largo de los años, se lo he transmitido a muchísimos otros miembros de la tripulación y pasajeros", ha destacado la mujer.