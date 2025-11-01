Las vacaciones de ensueño en Mallorca de una web alemana de villas acaba en pesadilla para clientes y dueños

Lo que prometía ser una escapada idílica en villas con vistas al Mediterráneo ha terminado en una pesadilla legal para decenas de turistas y propietarios. La web alemana Fincaurlaub.de, dedicada al alquiler de casas de lujo en Mallorca, Eivissa y los Alpes, está bajo investigación tras acumular denuncias por cancelaciones de última hora, impagos y presunto fraude. Los afectados aseguran haber perdido miles de euros en reservas que nunca se hicieron efectivas.

La empresa, con sede en Múnich y vinculada al grupo Luxury Holiday Holding GmbH, entró en concurso de acreedores en septiembre. Su administrador concursal provisional, el abogado Tobias Hirte, intenta ahora esclarecer el alcance del escándalo. Mientras tanto, el fundador y hasta hace poco director, Jochen Schmidt, guarda silencio.

En la página de Fincaurlaub.de todavía se anuncian lujosas fincas con piscinas infinitas, jardines mediterráneos y precios que superan los 1.000 euros por noche. Sin embargo, tras esas imágenes de postal, muchos viajeros denuncian haber pagado por adelantado sin recibir alojamiento ni reembolso. “Reservamos una finca para septiembre de 2025, pero el dinero nunca llegó al propietario. Nadie contesta y no nos han devuelto nada”, explica una afectada desde Alemania, que ya ha presentado denuncia ante la Policía de Múnich.

Los propietarios también se declaran víctimas. Algunos aseguran que la empresa lleva meses sin pagarles las cantidades pactadas por los alquileres, mientras sus oficinas en Santa Ponça, antes abiertas al público, permanecen cerradas. El local incluso ha sido puesto a la venta por casi 600.000 euros, según confirmaron fuentes inmobiliarias de la zona a ElDiario.es. “Nos deben más de 23.000 euros y no hay forma de contactar con ellos”, afirma una administradora de fincas afectada.

Según las denuncias recogidas por el diario Mallorca Magazin, el patrón se repite: los turistas abonan cantidades elevadas, reciben una confirmación y, pocos días antes de viajar, un correo les comunica la cancelación. El dinero desaparece y los propietarios tampoco cobran. Las pérdidas podrían superar los 100.000 euros, aunque la cifra real podría ser mucho mayor.

El caso ha reabierto el debate sobre el alquiler vacacional en Baleares, donde los precios inmobiliarios se han disparado hasta situarse entre los más altos de España. Muchos residentes denuncian que el auge de este modelo ha vaciado el mercado de vivienda habitual y ha convertido la isla en un escaparate de lujo inaccesible para la población local. “No me dan pena los dueños de esas villas, lo que me da pena es la gente que ya no puede vivir aquí”, lamenta un vecino en redes sociales.

Más allá del fraude, el caso de Fincaurlaub.de pone el foco en los riesgos de un modelo turístico basado en la especulación inmobiliaria y la falta de control sobre las plataformas de alquiler. En lugares como Deià o Santanyí, antiguos refugios de artistas y escritores, el sueño mediterráneo se ha transformado en negocio para unos pocos... y en pesadilla para muchos otros.