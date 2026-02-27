Visita Castellón por primera vez y sentencia: "Sus habitantes gozan de paz y una muy buena calidad de vida"

La Plaza Mayor de Castellón de la Plana, con un mosaico circular laberíntico y el Ayuntamiento y el Teatro Principal iluminados por la noche.

Castellón de la Plana es una ciudad que conquista poco a poco, casi sin darse cuenta. No lo hace con grandes alardes, sino con algo más sencillo y auténtico: plazas donde apetece sentarse sin mirar el reloj, parques que invitan a pasear y el mar a apenas unos minutos. Entre el verde de sus jardines y la brisa del Grau, la capital de la Plana ofrece una forma de vida cómoda y tranquila que suele sorprender a quienes la visitan por primera vez.

Este es el caso del canal de YouTube ‘Explorador Local’, cuyos protagonistas vivieron su primera experiencia en Castellón de la Plana con asombro y entusiasmo. A lo largo de su recorrido, desde el parque Ribalta hasta la Concatedral de Santa María y la playa del Grau, no dejaron de sorprenderse por la tranquilidad de las calles, la belleza de los espacios verdes y la cercanía del mar. Para ellos, la ciudad se reveló como un lugar donde se puede disfrutar del patrimonio, la vida urbana y la naturaleza con calma.

“Estoy muy emocionada de conocer Castellón y su playa”, comentan al inicio del recorrido, mientras se preparan para descubrir rincones históricos, pasear por sus parques y sumergirse en la vida cotidiana de una ciudad que, aseguran, los ha recibido con tranquilidad y encanto. "Sus habitantes gozan de paz y una muy buena calidad de vida", añaden impresionados por el ambiente acogedor de la ciudad.

Sus puntos más emblemáticos

Según la grabación, el recorrido empieza en la cafetería de El Corte Inglés de Castellón, donde los viajeros piden platos sencillos y se muestran ansiosos por “empezar esta travesía” y por conocer tanto la ciudad como la playa. A lo largo del paseo por el corazón urbano, destacan la frondosidad y el cuidado del parque Ribalta, que definen como “muy bonito” al ser considerado uno de los espacios más emblemáticos del centro.

A los visitantes les llama la atención aspectos tan cotidianos como el mobiliario urbano, la estética de algunos edificios y la baja densidad de peatones en la calle. Del edificio histórico que alberga las oficinas de Correos subrayan su aspecto de “ladrillo” y su presencia señorial en la plaza. Así como, elogian el sistema de transporte local: “Los autobuses aquí en Castellón son muy bonitos, eléctricos, y hay otros que son como trolebús”, destacan.

La ruta los lleva a la Concatedral de Santa María, pasando por la plaza Cardona Vives, hasta llegar a la playa del Grau. Ya en el litoral, los protagonistas se detienen a contemplar el puerto y el atardecer, el cual califican como “una preciosura”. En la franja costera vuelven a subrayar la tranquilidad que tanto caracteriza la ciudad, ya que divisan alrededor de tan solo una veintena de personas en la orilla y algunos paseantes con perros.

Sus elogios sobre la paz y la calidad de vida contrastan con las expectativas de una gran afluencia turística y, a su vez, sirven como invitación para quienes quieran conocer una Castellón donde la calma y los espacios abiertos aparecen como rasgos destacados. Para estos visitantes, la ciudad es un lugar para disfrutar con todos los sentidos, apreciando cada paseo y cada rincón que revela su autenticidad y encanto sereno.