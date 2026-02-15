Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Los 5 jardines secretos más bonitos y especiales de España
Una mujer mirando un jardín desde una terraza

Los 5 jardines secretos más bonitos y especiales de España

España es conocida por su patrimonio monumental y su diversidad paisajística, pero entre palacios, murallas y avenidas se esconden auténticos oasis urbanos que ofrecen una experiencia distinta.

Sandra Hernández Jiménez
Jardines de Aranjuez (Madrid)A orillas del Tajo y vinculados al Palacio Real, estos jardines fueron diseñados como espacios de recreo para la monarquía en el siglo XVI. Declarados Patrimonio de la Humanidad en 2001, este gran pulmón verde combina influencias francesas e italianas, con fuentes mitológicas, amplias avenidas arboladas y una planificación que mezcla el orden clásico con la exuberancia natural.Getty Images
  Parque de María Luisa (Sevilla)Se trata de uno de los lugares más queridos por los locales y fue donado a la ciudad por la infanta María Luisa Fernanda de Borbón a finales del siglo XIX. Hoy es un lugar lleno de glorietas dedicadas a escritores, fuentes ornamentales y caminos que serpentean bajo palmeras y naranjos. Su carácter romántico y la proximidad a la Plaza de España lo convierten en un enclave imprescindible.Getty Images
  Jardín de Monforte (Valencia)Discreto y elegante, este jardín neoclásico es uno de los secretos mejor guardados de Valencia. Concebido en el siglo XIX como jardín de recreo privado, Monforte destaca por su trazado geométrico, esculturas de mármol, setos perfectamente recortados y estanques silenciosos. Es un espacio íntimo donde el bullicio urbano queda atrás apenas se cruza su entrada.Getty Images
  Laberinto de Horta (Barcelona)Se trata del jardín histórico más antiguo de Barcelona. Su famoso laberinto vegetal, formado por altos cipreses, es el corazón de un parque romántico que combina arquitectura neoclásica, esculturas mitológicas y terrazas ajardinadas. Construido a finales del siglo XVIII, invita a jugar, explorar y perderse en su interior. Su atmósfera cinematográfica lo ha convertido en escenario de rodajes y en uno de los rincones más especiales de la ciudad.Getty Images
  Generalife (Granada)Parte esencial del conjunto de la Alhambra, el Generalife fue el lugar de descanso de los sultanes nazaríes. Aquí el agua lo es todo, ya que fluye en acequias, brota en surtidores y refresca los patios rodeados de arrayanes y flores. El Patio de la Acequia, con sus chorros cruzados y su equilibrio entre arquitectura y naturaleza, es uno de los ejemplos más refinados del jardín andalusí.Getty Images
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

