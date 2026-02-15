Nicolás, agricultor de 50 años, estalla contra la falta de cultura del esfuerzo: "No des ayudas al que está 'tordeando' con el móvil"

"No des ayudas al que no trabaja. Da ayudas al que quiere trabajar", asegura Nicólas, uno de los invitados del podcast, Be Agro. En unas declaraciones subidas a YouTube, este agricultor hace balance de la situación del campo español y opina sobre las subvenciones del Estado. "Sal de tu zona de confort, no estés todo el día 'tordeando' con el móvil. No se pueden regalar las cosas por hacer nada".

Él opina que cuando una persona quiere trabajar o emprender en el sector de la agricultura, lo importante es que reciba una asignación para que pueda sostenerse en un principio. "Tú cuánto ganas? Tanto, pues yo te voy a dar tanto más para que lo tengas más fácil. Pero trabaja, pero búscate la vida", explica, refiriéndose a las prestaciones de Agricultura.

En sus declaraciones, el agricultor asegura que si le hubiesen ofrecido alguna prestación antes de empezar, le hubiera ido mejor. "Si hubiese juntado un poco más de dinero, no tendría que haberme empeñado tanto en un principio". Lo mismo ocurre, asegura, con la vivienda: "¿Cómo vas a pagar la entrada de un piso si te estás gastando el dinero en un alquiler?".

"El esfuerzo no se premia"

"El esfuerzo no se premia", insiste el agricultor en la producción de sonido, que ha alcanzado más de 1.200 visualizaciones. "El buen estudiante no se premia", insiste. Según él, se premia más a la persona de muchos más años que "no ha trabajado nada". "Aquí no se premia el esfuerzo, no se premia el trabajo, no se premia el buen hacer...".

Tractorada en Madrid

Las declaraciones de Nicolás coinciden con la última protesta de agricultores en Madrid. Unos 2.500 agricultores y 367 tractores protestaron el pasado miércoles desde la Plaza de Colón en una convocatoria de Unión de Uniones y de Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi).

De este modo, los agricultores rechazan los términos en los que se ha firmado el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los países del Mercosur, denuncian el problema del relevo generacional y se oponen también al recorte de fondos previstos para la PAC.

El coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, ha reiterado este miércoles que el acuerdo comercial con el Mercosur "no es un buen acuerdo" porque se compite sin igualdad y de forma desleal; además, ha criticado que los partidos políticos "lo están permitiendo".

"Nos jugamos mucho y ¡ojito!, hago un llamamiento a los consumidores. Hoy sabemos que si compramos un filete, ese filete es sano, se puede comer. A partir del año que viene, si se firma este acuerdo, ese filete de ternera podrá estar hormonado", ha alertado.

Cortés expresado también su rechazo a las cláusulas de salvaguardas aprobadas este martes por el Parlamento Europeo y ha puesto el ejemplo de otras que ya están en vigor y que, a su juicio, no se cumplen, como el caso del arroz.