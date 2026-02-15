Javier, el compraventa que liquida los coches de futbolistas endeudados: "Cobra 2 millones de euros, pero está arruinado"

Mucha gente sueña con la posibilidad de comprar algún día un coche de lujo. A menudo, los vehículos de gama alta están asociados intrínsecamente con personajes famosos o personas que gozan de una posición socioeconómica privilegiada. Sin embargo, detrás de los cristales tintados y los motores de gran cilindrada, a veces se esconden historias de ruina económica.

Javier Raya es el director general de Renove, un concesionario de automóviles establecido hace 31 años por su padre en Madrid. En una entrevista para los micrófonos de Dealcar, un espacio digital dedicado a la industria del motor, el empresario analiza la actualidad del sector y desvela algunas situaciones sorprendentes que ha vivido a lo largo de su trayectoria.

La mala fama de la compraventa de coches

Para nadie es un secreto que el modelo de negocio basado en la compraventa de coches de segunda mano no ha gozado históricamente de la mejor reputación en nuestra sociedad. Las personas suelen asociarlo, en ocasiones injustamente, a la picaresca o al engaño.

Raya aborda esta cuestión de frente: "Es verdad que hay una imagen muy mala del sector de la automoción. Creo que todo el mundo asocia la figura del compraventa con el típico personaje que hace engaños para ganar dinero".

Sin embargo, el empresario se muestra orgulloso de su labor y asegura que su objetivo es cambiar esa percepción. "Lucho día a día para transformar esa imagen del sector; creo que la desconfianza no nos beneficia a ninguno y tenemos que trabajar duro para que se deje de ver como que engañamos al cliente", afirma con contundencia.

Una industria volcada hacia la digitalización

Como ocurre en la gran mayoría de industrias a nivel global, los avances tecnológicos han cambiado radicalmente la dinámica de la compra y venta de vehículos. La relación tradicional entre cliente y vendedor se ha trasladado casi por completo al plano virtual.

"Con la digitalización, hoy en día prácticamente el 100% de las ventas se hacen 100% de forma online, a pesar de ser de nuestra cartera, pero todo es 100% online", explica. El director de Renove lamenta ligeramente la pérdida del trato humano: "Antes la venta era 100% personal, ahora la gente es mucho más impersonal", complementa.

Futbolistas de élite y deudas con Hacienda

A lo largo de la charla, Raya menciona que varios de sus clientes son futbolistas de élite. En este sentido, confiesa que la realidad financiera de estos deportistas dista mucho de la imagen de opulencia que proyectan. El empresario revela que ha tenido que lidiar con situaciones complejas, incluyendo notificaciones oficiales por deudas fiscales.

"Me ha llegado algún correo de la Agencia Tributaria avisando de que un futbolista muy conocido debe dinero a Hacienda y, si tengo alguna operación abierta con él, tengo la obligación de notificárselo", relata.

La conclusión de Javier es demoledora y desmonta el mito de la vida perfecta de los deportistas: "En los últimos años he comprado muchos coches de futbolistas que, a pesar de tener sueldos de 1 o 2 millones de euros anuales, están arruinados. Tienen que vender los coches de urgencia porque no tienen liquidez para pagar las deudas", sentencia, dejando claro que el lujo, a veces, es solo una fachada.