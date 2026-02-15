Feijóo asegura que no tiene líneas rojas para llegar a acuerdos "puntuales" con Vox: "Nos tenemos que entender"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha mantenido su "compromiso de gobernar España sin coaliciones", pero pactando acuerdos "puntuales con Vox", y ha asegurado que tanto el PP como la formación de Abascal "deben entenderse y ser consecuentes con las urnas".

"Mi objetivo es que de las elecciones generales salga un Gobierno fuerte y un Gobierno de un partido de Estado que tenga experiencia de gobierno, que es el PP. No tenemos líneas rojas para pactar con el tercer partido de nuestro país, que es Vox, los acuerdos puntuales que sean necesarios. La única línea roja que tiene el PP es Bildu, como partido heredero de una organización terrorista. Reitero que con el sanchismo no es posible acordar. Y que con los independentistas no se va a mantener ninguna conversación que quede fuera de la Constitución", ha asegurado Feijóo en una entrevista con el diario El Mundo.

Feijóo señala que tras las elecciones en Extremadura y Aragón las urnas han dictado que el PP "tiene que liderar ambos gobiernos con apoyo de Vox". "Por tanto, el Partido Popular tiene que facilitar el cambio que ha salido de las urnas. Y esto es lo que vamos a trabajar", ha apostillado.

En este sentido, aclara que los posibles acuerdos con Vox tendrán que respetar las condiciones de "responsabilidad y proporcionalidad" al defender que si su formación tiene "el doble o el triple" de escaños de Vox, "lo lógico es que cualquier acuerdo respete esa proporcionalidad". Además, pide a Vox tener "estabilidad" y que no suceda como en 2023. "Vox quiso participar en todos los gobiernos y, posteriormente, con una decisión unilateral, abandonó el mismo día todos los gobiernos de las comunidades autónomas. Eso creo que no es serio", ha sostenido.

Asimismo, ha asegurado que el objetivo de Pedro Sánchez es inflar a Vox con medidas como la regularización de inmigrantes o el decreto ómnibus. "El objetivo de Sánchez es inflar a Vox. Pero no funciona, porque ahora resulta que uno de los que se están nutriendo del PSOE es Vox, y nosotros consolidamos nuestra fortaleza incluso la ampliamos en Extremadura. [Sánchez] ha intentado reventar la campaña, pero no ha funcionado. ¿Qué ocurre? Que está reventando también al Partido Socialista", ha indicado.

"Estos ocho años de sanchismo han sido los peores ocho años de los 47 años de democracia. Sánchez ha sido un presidente tóxico para el Partido Socialista y para la democracia española. Por tanto, tenemos que hacer una enmienda a la inmensa mayoría de las decisiones de Sánchez en los últimos ocho años", ha criticado Feijóo.

Aval del 100% en vivienda para los jóvenes

Durante la entrevista, el líder del PP ha avanzado que trabaja en un proyecto de ley orgánica de nacionalidad que fijará con claridad los principios y requisitos para "ostentar el honor de ser español", con la idea de endurecer las condiciones frente a lo que tacha de "regularización demagógica" del Gobierno de Pedro Sánchez.

"A España se viene a trabajar, se viene a aportar. En España se entra legalmente. En España, cualquier persona que conviva con nosotros ha de cumplir las leyes que nosotros también tenemos que cumplir y ha de integrarse en la sociedad. La nacionalidad española no se regala, ni el permiso legal de residencia se regala. El que pueda venir con un contrato de trabajo, el que no tenga ningún tipo de antecedente penal o policial y el que se integre socialmente en España tiene posibilidades de convivir con los españoles", ha explicado.

En materia de vivienda, Feijóo es partidario de una reforma de la Ley del Suelo y considerar el silencio positivo a los 90 días en la concesión de licencias, medida con la que pretende desbloquear "miles y miles de viviendas". "Hay que facilitar todos los permisos y activar toda la capacidad urbanística", ha destacado.

En este contexto, detalla que los jóvenes tendrán cuenta de ahorro vivienda; aval de hasta el 100% del valor de la hipoteca; exención del IRPF durante dos años, siempre que lo destinen a vivienda o a su negocio. "Y después, claro, restaurar la legalidad: los 80.000 ciudadanos que no están cobrando la renta la cobrarán. Y en las más de 50.000 okupaciones ilegales en España, esos ciudadanos recuperarán la propiedad", añade.

Además, ha mostrado su preocupación por la situación de las presas. "En mi país hay más de un 70 por ciento de agua embalsada. Llevamos décadas sin este porcentaje. Tenemos que revisar las presas. Somos el país de la Unión Europea con más presas, 2.400, de las cuales 1.000 son grandes presas. Las tenemos que revisar", ha señalado.