Rusia ofrece 200 dólares a 'traidores' ucranianos para burlar el bloqueo de Starlink: "Para el enemigo es muy importante"

A principios de febrero, el Ministerio de Defensa de Ucrania llegó a un acuerdo con la empresa estadounidense SpaceX para bloquear el acceso de Rusia a Starlink. Cabe recordar que se trata de un servicio de internet satelital de alta velocidad.

En este orden de ideas, Kiev ha denunciado recientemente que Moscú está chantajeando a familiares de prisioneros ucranianos con el objetivo de registrar terminales en dicha plataforma a su nombre.

"Buscando una salida a la difícil situación en la que se encontraban, los ocupantes dirigieron su atención a las familias de los prisioneros. "Se han registrado casos de amenazas y exigencias de registro oficial de terminales Starlink", manifiesta el gobierno ucraniano, conforme a lo publicado por Business Insider.

La relevancia de la comunicación en la guerra

Las fuerzas rusas están buscando todas las maneras posibles de restablecer su flujo de comunicación. Las sanciones por parte de empresas tales como la propia SpaceX o Telegram han repercutido en las operaciones militares.

La comunicación eficaz es sumamente clave a la hora de coordinar movimientos en el campo de batalla, sobre todo en la dinámica de la guerra moderna, en donde los datos precisos y oportunos son fundamentales para ejecutar ofensivas exitosas.

"Para el enemigo, Starlink es tan importante que han desplegado toda una red para buscar traidores que estén dispuestos a registrar Starlink en el Servicio Administrativo Central", escribió Serhii "Flash" Beskrestnov, analista de drones y asesor del Ministerio de Defensa de Ucrania

El mismo Beskrestnov detalló que la milicia rusa está ofreciendo hasta 230 dólares por registrar una sola terminal; dicha suma equivale a un tercio del salario medio en Ucrania.

"Está a punto de quedar claro de repente que las unidades no pueden operar eficazmente sin comunicaciones. Eso será una novedad para algunos en las altas esferas", escribió un bloguero, bajo el nombre de usuario Belarusian Silovik.

Por ende, Ucrania busca que se castigue a los traidores. "Si la terminal se utiliza para controlar drones que destruyen infraestructuras y se cobran vidas, el hecho de registrar la terminal por un ciudadano de Ucrania es motivo de persecución penal", sostiene el Cuartel General de Coordinación para el Tratamiento de los Prisioneros de Guerra.