Los 7 mejores mercadillos navideños de España
Los 7 mejores mercadillos navideños de España

Los hay en entornos idílicos, junto al mar; en las plazas mayores más emblemáticas de las principales algunas ciudades españolas e incluso en lugares modernos, contrastando sus belenes con un paisaje futurista.

Junto a la catedral de Barcelona, busca tu 'caganer'El mercadillo de Navidad en la Fira de Santa Llúcia, Barcelona está enfrente de la Catedral y es el más antiguo de la ciudad. Se encuentran figuras típicas catalanas, como el 'caganer' y tió de Nadal.Getty Images
  En el lugar más emblemático de Madrid: la Plaza MayorEl más antiguo y emblemático mercadillo navideño español es de la Plaza Mayor de Madrid. Figuritas de belén, adornos y, otro de sus clásicos, son los artículos de broma, y pinos de todas las alturas.LightRocket via Getty Images
  Mercados tradicionales y futuristas en ValenciaEl mercado de Navidad de la Plaza de la Reina, en Valencia, tiene mucha solera. Pero en esta ciudad también está el de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, situado en un entorno futurista.Getty Images
  Garrapiñadas y muchas luces junto al mar malagueñoEl mercadillo de Navidad de Málaga, situado en el Muelle Uno, está en un entorno único. Famoso por su vibrante iluminación y sus concurridos puestos pegados a la costa.Getty Images
  Mercadillo de la luz en la Plaza Mayor de ValladolidEl mercadillo navideño en la Plaza Mayor de Valladolid es uno de los más conocidos de España. Illuminatado por miles de luces LED, con su tiovivo también iluminado y puestos en los que hay de todo.Getty Images
  Con aire andaluz, adornos, tradición y regalos típicosEn la Feria de Belén de Sevilla está su mercadillo navideño, de un aire andaluz, un clásico de la capital andaluza para encontrar todo lo necesario para montar un gran belén y para adornar o regalar.Getty Images
  Mercadillo de Bilbao, figuritas y productos de la zonaLa Plaza Nueva de Bilbao cuenta con puestos navideños de todo tipo, pero entre los que destacan los de artesanía vasca, quesos, turrones y productos gastronómicos del norte.Getty Images
