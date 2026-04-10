Los pueblos españoles más buscados para una escapada: el ranking que revela hacia dónde miran los viajeros esta temporada

España no necesita grandes capitales para enamorar. Cada año, millones de personas buscan en internet ese rincón con encanto donde desconectar, respirar historia y encontrar algo auténtico. Para descubrir qué destinos despiertan más curiosidad; Holidu, el buscador de alquileres vacacionales, ha analizado el volumen de búsquedas mensuales de los pueblos españoles de menos de 5.000 habitantes más consultados a la hora de planear una escapada. El resultado dibuja una España viajera que mira al Cantábrico, se adentra en el interior aragonés y baja hasta el Mediterráneo andaluz en busca de autenticidad y paisaje. Descubre estos pueblos que más buscan los españoles cuando quieren escapar de la rutina.

Top 10 de los pueblos españoles más populares en Internet

Top 10 de los pueblos más buscados por Internet. HOLIDU

1. Comillas, Cantabria | 4.660 búsquedas/mes

Comillas encabeza el ranking y no es casualidad. Este pequeño municipio cántabro es uno de los pueblos más singulares de España: un lugar donde el modernismo catalán llegó al norte gracias a las familias indianas del siglo XIX. El Capricho de Gaudí, la Universidad Pontificia y el Palacio de Sobrellano forman un triángulo arquitectónico único en Europa, todo ello rodeado de prados verdes, playas como la de Oyambre y un ambiente que mezcla lo monumental con lo tranquilo. Quien llega a Comillas rara vez queda indiferente.

2. Santillana del Mar, Cantabria | 3.490 búsquedas/mes

A pocos kilómetros de Comillas, Santillana del Mar aparece en segundo lugar. Considerado uno de los conjuntos medievales mejor conservados de España, este pueblo es famoso por sus calles empedradas, sus casonas blasonadas y una quietud que parece detenida en el tiempo. Pero su gran carta de presentación está bajo tierra: las Cuevas de Altamira, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, convierten cualquier visita en un viaje de más de 14.000 años. Sartre lo llamó "el pueblo más hermoso de España", y muchos viajeros siguen dándole la razón.

3. Frigiliana, Málaga | 3.380 búsquedas/mes

El sur entra en el podio con Frigiliana, un pueblo blanco de la Axarquía malagueña que parece diseñado para perderse sin rumbo. Sus callejuelas encaladas, los maceteros llenos de geranios y las vistas sobre la costa mediterránea lo han convertido en uno de los destinos fotográficos más populares de Andalucía. A apenas diez minutos de Nerja pero a años luz del turismo masivo, Frigiliana atrae a quienes buscan autenticidad, artesanía local y una gastronomía donde el aceite, el aguacate y el vino dulce tienen mucho que decir.

4. Albarracín, Teruel | 3.290 búsquedas/mes

En pleno corazón de Aragón, Albarracín lleva años resistiendo como uno de los grandes tesoros ocultos de España. Sus murallas medievales, su casco histórico de tonos rojizos y ocres, y su situación privilegiada en un meandro del río Guadalaviar lo convierten en uno de esos lugares que se graban en la memoria desde el primer vistazo. Reconocido como uno de los pueblos más bonitos de España por la Asociación de los Pueblos más Bonitos de España, Albarracín es la prueba de que Teruel existe, ¡y mucho!

5. San Vicente de la Barquera, Cantabria | 3.220 búsquedas/mes

Cantabria cierra el ranking con un tercer representante: San Vicente de la Barquera. Villa marinera situada entre la ría y el mar, con el castillo del Rey dominando el horizonte y las cumbres de los Picos de Europa como telón de fondo, este pueblo ofrece una combinación difícil de superar. Su gastronomía, centrada en el marisco, el sorropotún y el hojaldre local y su puerto pesquero activo lo convierten en una escapada tan auténtica como apetecible, especialmente en primavera y otoño, cuando el paisaje alcanza su máximo esplendor.

*Metodología

Holidu, el buscador de alquileres vacacionales, analizó los municipios y pueblos de España con una población residente de 5,000 o menos habitantes. Utilizando datos del sitio Semrush, se examinó el volumen medio de búsqueda mensual en Google de los últimos 12 meses con las palabras clave "qué hacer en" y "qué ver en" junto con el nombre de cada municipio. Estos criterios se basan en la definición de "pequeño municipio" del INE. A partir de este análisis, se elaboró un ranking de los municipios pequeños con mayor volumen de búsqueda. En caso de que varios municipios tuvieran el mismo volumen de búsqueda, se priorizó aquellos con menor número de residentes. Los datos fueron recopilados en abril de 2026.