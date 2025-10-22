Los suecos tienen claro que este pueblo de Andalucía es el lugar perfecto de España para jubilarse

El empresa sueca 60plusbanken hace una clasificación, de forma periódica, de los mejores países para jubilarse que recomiendan a los suecos. Y llama la atención que sitúan diferentes destinos de España a la cabeza de este ranking, y una población andaluza, en concreto, frente a otras clasificaciones anteriores que apuntaban como mejores destinos para ello a lugares de Portugal o a Suiza, según ha publicado Dagensps.

Según el análisis que hacen en esta clasificación, el país ofrece una combinación inmejorable de clima, atención médica, infraestructura y coste de vida. Además, cuenta con una gran comunidad sueca, lo que facilita la transición de sus jubilados. “Suecia es un muy buen país para envejecer, pero hay países que, para algunos, ofrecen una combinación aún mejor entre clima, situación económica y calidad de vida”, ha declarado Sandra Lillienberg , gerente de 60plusbanken. “Lo importante es tomar una decisión informada en función tanto de tu bolsillo como de tu bienestar”, añade.

Pero, además, especifica cuál es, según su análisis la pequeña ciudad costera que destaca sobre el resto en España "por su fantástico clima, bajo costo de vida y buena calidad de vida". Se trata de Almuñécar, en la costa de Granada, la cual ya señaló la publicación Moving to Spain el año pasado como el mejor lugar para jubilarse, citando también el "increíble clima de la ciudad, el bajo coste de vida y la ausencia de impuesto sobre el patrimonio".

El segundo puesto de esta clasificación sueca la ocupa Portugal. Esto se debe, entre otras cosas, a los bajos costes (el coste de vida es hasta un 34 % inferior al de Suecia), a la abundancia de sol y a la buena atención sanitaria en las grandes ciudades.

Y, en tercer lugar, sitúan a Malta, un país que se destaca como una alternativa conveniente dentro de la UE: el inglés se utiliza en la vida cotidiana y la atención sanitaria es de buen nivel. “Quien quiera más horas de sol o un mayor poder adquisitivo puede beneficiarse de mirar hacia el sur, en la UE, o incluso hacia el sudeste asiático”, añade, además, Sandra Lillienberg.