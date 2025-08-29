En Reino Unido se hacen eco de la multa a dos jubilados por reservar tumbonas en una popular playa española

Un incidente registrado este verano en España ha traspasado fronteras hasta llegar a Reino Unido, donde se han hecho eco de lo ocurrido a dos turistas jubilados que han sido multados en la playa de San Antonio, en Cullera (Valencia) por una práctica muy habitual: reservar tumbonas.

Esta playa permanece cerrada entre las 05:00 y las 08:00 horas para facilitar las labores de limpieza. Sin embargo, los turistas, de 75 y 80 años, fueron sorprendidos por la Policía Local antes de la hora de apertura colocando sombrillas y toallas en la primera línea de la playa, lo cual está expresamente prohibido por la normativa local.

"Este tipo de acciones buscan garantizar el acceso a la playa por parte de todos los ciudadanos, preservar la limpieza y el orden en las playas y evitar prácticas que vulneren el dominio público", afirma a Mirror un portavoz del ayuntamiento, quien insiste en que el cumplimiento de estas normas "no busca penalizar sino garantizar la convivencia ciudadana y el buen funcionamiento de un recurso público esencial durante el verano como es la playa de San Antonio".

Multas de hasta 3.000 euros



La controversia de las reservas de espacios en las playas no es nueva en España. Estas prácticas son consideradas perjudiciales para el acceso igualitario y ordenado a las zonas públicas, sobre todo en la temporada alta, cuando la afluencia de turistas es masiva.

Por ello, desde 2017, diversas ciudades costeras han implementado medidas para evitar que los turistas, y en ocasiones también los locales, acaparen espacios en la arena dejando sombrillas o toallas durante horas sin usarlas.

El personal de algunas playas tiene ahora la potestad de retirar los objetos abandonados y, además, la policía puede imponer sanciones que varían entre los 300 y los 750 euros, e incluso llegar hasta los 3.000 euros en los casos más graves.