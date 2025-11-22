Una pareja de jubilados da la vuelta al mundo en crucero por séptima vez: "Más barato que una residencia de ancianos"

Aunque parezca una broma. Para los jubilados, dar la vuelta al mundo puede ser más barato que pagar una residencia de ancianos. Así lo relatan una pareja alemana que ha decidido embarcarse en otro largo viaje por séptima vez. Tal y como ambos declaran al periódico Abendblatt, sienten el barco como si fuera su casa. "Ya hemos conocido a al menos 50 amigos".

El barco, conocido popularmente como Aida, partió el pasado 10 de noviembre desde el puerto de Hamburgo, y dará la vuelta al mundo en 133 días. La primera parada es Canadá, y la pareja está casi siempre presente cuando la naviera Aisa Cruises envía uno de sus barcos de "gira mundial".

"Estuvimos presentes en el estreno en 2017, y también en 2018 y 2019", relatan los protagonistas en su conversación con el medio de comunicación. Este 2025 han zarpado en su séptimo viaje, "y ya hemos reservado para 2026". El factor decisivo que les llevó a reservar el primer viaje, fue que el crucero pasaba por Australia. "He estado allí antes, realmente quería volver, pero ya no hago vuelos tan largos", asegura el marido.

Aun así, los dos hicieron una prueba previa para ver si tantas semanas a bordo era realmente agradable. Para ello, se embarcaron en un crucero de seis semanas de viaje por el mundo "desde Venecia a Singapur".

Tal y como reza la publicación, ella antes era profesora de infantil y dirigió una guardería durante décadas. Él era técnico dental, comenzó a los 14 años y no paro en cinco décadas. Con su pensión, y para que no les salga tan caro los boletos, reservan con mucha antelación: este último viaje lo comprometieron en cuanto fue presentado.

En cuanto al precio, "los dos juntos pagamos 33.000 euros por los más de cuatro meses a bordo". "Un viaje alrededor del mundo en el Aida es más barato que pasar el mismo tiempo en una residencia alemana", aseguran los protagonistas en su conversación. No obstante, el periódico desmonta estas declaraciones: la diferencia entre una residencia y el viaje supone una diferencia de 500 euros al mes.

Según el digital, el crucero pasará por los principales puertos mundiales, navegará el Canal de Panamá, Sudáfrica, pero los protagonistas tienen muchas ganas de llegar a Nueva York. "Ya hemos estado allí, pero la vista desde el barco de la Estatua de la Libertad, imagino que será espectacular".