'National Geographic’ recomienda a todo el mundo viajar a estas ciudades españolas para contemplar el eclipse de agosto 2026

Un padre y su hija observan un eclipse solar con gafas protectoras en un parque. El próximo gran fenómeno tendrá lugar el 12 de agosto de 2026 y podrá verse en España.

El prestigioso National Geographic ha vuelto a sacar su bola del mundo y su lista anual de deseos viajeros, para anunciar los que creen que son los mejores destinos para viajar en 2026. En su tradicional selección, donde conviven selvas, glaciares y megalópolis, España se ha colado por todo lo alto gracias a un acontecimiento astronómico que va a poner a medio planeta mirando al cielo el próximo año: el eclipse total de Sol del 12 de agosto.

Pero no vale cualquier sitio. National Geographic apunta a un lugar muy concreto: el País Vasco, una de las pocas regiones de la Península Ibérica desde las que se podrá disfrutar el fenómeno en su totalidad. "Un eclipse colocará en el mapa turístico a una de las joyas menos masificadas de España”, resume la revista, que propone Bilbao y Vitoria-Gasteiz como los dos enclaves estrella desde las que presenciar el espectáculo astronómico que dejará el cielo prácticamente a oscuras.

Bilbao y Vitoria, bajo el mismo Sol y la misma sombra

En Bilbao, la publicación recomienda visitar el Casco Viejo, las suaves colinas del Parque Etxebarria o el Monte Artxanda como los escenarios privilegiados para ver cómo el día se convierte en noche durante unos minutos. Incluso sugiere que la plaza exterior del Museo Guggenheim, frente a la obra de Frank Gehry, puede ser “una localización magnífica” para contemplar el evento astronómico.

Por si alguien prefiere mirar al suelo en lugar de al cielo, National Geographic también les recuerda a sus lectores que el Casco Viejo de Bilbao está lleno de vida, con la Catedral de Santiago, la Plaza Nueva y todas esas calles estrechas repletas de bares de 'pintxos' que esperan a todos aquellos que no entienden de eclipses, pero sí bastante de hambre.

En Vitoria-Gasteiz, la publicación destaca sus cuatro palacios, como el encanto que tiene el Palacio de Bendaña, sede del Museo de Arqueología y del curioso Museo Fournier de Naipes, dedicado a las cartas. También, para quienes prefieran ver el eclipse rodeados de verde, National Geographic propone varias alternativas con nombre propio: el Parque de la Florida, San Juan de Arriaga o la Plaza de la Virgen Blanca, que define como “espacios ideales para observar un evento celeste único”.

Aunque no entra en la franja afectada por el fenómeno, San Sebastián también se cuela en la recomendación. La publicación alaba tanto su “oferta gastronómica de primer nivel”, como la arena blanca de la playa de La Concha y ese aire romántico que convierte cada caminata en un anuncio de colonia, donde los bares compiten por servir el mejor pincho.

Entre eclipses y glaciares



La lista de los mejores destinos donde viajar en 2026, según National Geographic, incluye una veintena larga de destinos que, junto al País Vasco, son los rincones más atractivos del planeta para el próximo año. Desde las Dolomitas y Milán, epicentro de los Juegos Olímpicos de Invierno, hasta Quebec, que presume de nuevo parque nacional. También aparecen Pekín, con rutas nocturnas por la Gran Muralla; Rabat, renovada y llena de vida cultural; Dominica, la reserva mundial de cachalotes; o Río de Janeiro, que renace con museos y hoteles relucientes. No es poca cosa compartir lista con Uluru, la Ruta 66 o el Parque Nacional de Akagera.

Pero entre tanto safari y glaciar, National Geographic ha decidido que el mejor lugar para mirar al cielo el próximo verano está en Euskadi, entre pinchos, arquitectura y una sombra que durará apenas unos minutos, pero que quedará grabada para siempre.