Nueve pueblos a una hora de Madrid perfectos para ir a pasar un día de invierno
Nueve pueblos a una hora de Madrid perfectos para ir a pasar un día de invierno

Se busque naturaleza en todo su esplendor, tomar unos buenos judiones o visitar palacios e incluso el pueblo natal de Miguel de Cervantes, todo ello puede encontrarse en localidades cercanas de la capital española.

Susana Pérez de Pablos
Aranjuez, cercano y encantadorAranjuez es una visita obligada, tanto en invierno como en verano. Los jardines del Príncipe, su palacio y gastronomía son perfectos para pasar un día visitándolos en invierno.Getty Images
  Patones, uno de los más bonitos de la zonaPatones de Arriba, al norte de la Comunidad de Madrid, es uno de los pueblos más bonitos de esta zona. La piedra caracteriza su paisaje y cuenta con buenos restaurantes para comer cordero o un asado.Getty Images
  Una visita cultura y gastronómica de primeraSan Lorenzo de El Escorial cuenta con una oferta cultural y gastronómica única. De la visita a su monasterio, se puede pasear por los jardines y tiene estupendos restaurantes de cocina típica.Getty Images
  Una jornada tranquila en BuitragoEl pueblo de Buitrago de Lozoya cuenta con la Iglesia de Santa Maria del Castillo y unas bonitas calles tradicionales. A una hora de Madrid, hacia el norte, es un lugar tranquilo al que escaparse.Getty Images
  Navacerrada, pisar la nieve y luego comer en el puebloNavacerrada cuenta con la zona del puerto, en el que está la llamada Bola del Mundo. El mejor plan es tirarse en trineo por la nieve y luego bajar a su encantador pueblo a comer, al pie de la montaña.Europa Press via Getty Images
  La Granja de San Ildefonso y sus judionesLa Granja de San Ildefonso, ya en la provincia de Segovia, es una preciosidad en invierno y el momento ideal para probar su plato estrella en cualquiera de sus mesones, los Judiones de La Granja.Getty Images
  En lugar muy especial en la Sierra del RincónLa Hiruela está en un enclave privilegiado de la Sierra del Rincón. Sus casas de piedra, adobe y madera de roble son una preciosidad. Y es uno de los pueblos menos poblados de la comunidad. Getty Images
  Rascafría, plena naturaleza y un monasterioEl Monasterio de El Paular, en Rascafría, situado en la esquina noroeste de la provincia de Madrid, está rodeado de un entorno de bosques en el que respirar aire puro con olor a chimenea es un placer.Getty Images
alt="alt="Imagen de archivo de la Plaza de Cervantes, en Alcalá de Henares (Madrid).""
  Alcalá de Henares, la localidad de Miguel de CervantesLa Plaza de Cervantes, en Alcalá de Henares, es uno de los lugares más céntricos y emblemáticos de este pueblo. El escritor nació en este pueblo y su historia y comer en su parador merecen una visita.Getty Images/iStockphoto
