Reino Unido tiembla ante la ley española definitiva que puede dejar fuera a los turistas británicos 

Cada año, son muchos los británicos que eligen España como destino vacacional. Les encanta disfrutar del sol, las playas y la vibrante cultura española. Sin embargo, este verano podría no ser tan idílico para muchos de ellos.

Una combinación de normativas europeas y requisitos post-Brexit podría hacer que miles de turistas británicos se queden fuera de sus vacaciones soñadas si no revisan su documentación a tiempo.

La situación ha generado inquietud entre agencias de viajes y aerolíneas británicas, que advierten que muchos pasajeros aún no están al tanto de estos requisitos. Se teme que cientos de turistas puedan ver canceladas sus vacaciones en el mismo aeropuerto, simplemente por no haber revisado la fecha de emisión de su pasaporte o no llevar consigo la documentación exigida.

El protocolo a seguir

Desde que el Reino Unido abandonó la Unión Europea, el pasaporte es una de las principales barreras ya que deben cumplir las condiciones del espacio Schengen, algo que muchos viajeros aún desconocen.

En concreto, el documento debe haber sido emitido hace menos de 10 años en la fecha de entrada a España y tener una vigencia de al menos tres meses después de la fecha prevista de salida del país. Esto ha generado confusión entre turistas que, aunque con pasaportes aparentemente vigentes, podrían ver denegada su entrada en el país por incumplir estos detalles técnicos.

No basta con tener el vuelo y el hotel

La guía del Ministerio de Relaciones Exteriores recomienda que: "Consulte con su proveedor de viajes si su pasaporte y otros documentos de viaje cumplen con los requisitos. Renueve su pasaporte si es necesario". Esto se debe a que al llegar a España, los viajeros británicos pueden enfrentarse a controles más estrictos en frontera. Se les puede exigir:

Un billete de de ida o vuelta del viaje

Prueba de alojamiento como, por ejemplo, la reserva de hotel, la escritura de propiedad o una invitación o un comprobante de domicilio si se hospedan con conocidos.

Comprobante de fondos suficientes para su estancia.

Seguro de viaje en regla.

También hay que declarar dinero en efectivo o cheques de viaje por valor igual o superior a 10.000 euros. Tras la declaración, se emitirá un certificado que acredite la posesión legal de dichos fondos. La omisión de este trámite podría resultar en la incautación del dinero al salir del país.

España aplica además limitaciones estrictas sobre la entrada de alimentos, especialmente carne, productos lácteos y alimentos que los contengan. Aunque existen excepciones como leche en polvo o pienso. Se tratan de regulaciones por razones médicas, sin embargo, estas reglas muchos viajeros las desconocen.