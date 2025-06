Se sube a la atracción más frenética de PortAventura y su reacción es histórica: "Primera y última vez también"

La jornada prometía espectáculo y cumplió. La creadora de contenido, Lydia Lady, que suma miles de seguidores en TikTok, se grabó mientras probaba por primera vez una de las atracciones más intensas de PortAventura: el Shambhala. Lo que no se imaginaba era que, al final del recorrido, su cara se convertiría en meme, inspiración y espejo emocional para toda una generación de víctimas de los parques de atracciones. Su vídeo no solo ha arrasado en redes, con más de 700.000 visitas en cuestión de horas, sino que ha servido para desempolvar miedos que muchos daban por enterrados desde la EGB. “Mi primera vez al Shambhala y también la última”, escribe. Y con razón.

Según explica RAC1, Lydia compartió en su cuenta la grabación desde el instante exacto en que el que el vagón comienza la lenta y agónica subida. Su expresión, una mezcla de arrepentimiento y resignación, lo dice todo: no hay vuelta atrás. Lo mejor o lo peor, según se mire, llega en el instante de la caída: su rostro cambia por completo, sus gritos quedan ahogados por la velocidad y las cámaras de seguridad recogen la evolución del terror en directo. Lo que parecía una simple anécdota veraniega se ha transformado en fenómeno viral, con decenas de usuarios comentando sus propias tragedias montados en las alturas: “Fui con mi hija y mi marido y me tocó subir sola. Me enteré ese mismo día de que estaba embarazada. ¡Así me ha salido la niña!”, comenta otra usuaria con guasa.

Las imágenes de Lydia no solo han hecho reír (o temblar) a medio TikTok, también han reavivado el mito de PortAventura como fábrica de recuerdos imborrables y alguna que otra taquicardia. En plena celebración del trigésimo aniversario, el parque de atracciones de Salou no deja de generar historias que mezclan el vértigo con la nostalgia. Nacido en 1995 y convertido en uno de los destinos turísticos más populares del sur de Europa, PortAventura ha sabido reinventarse para seguir en la cresta de la ola. Desde la velocidad brutal del Furius Baco (a día de hoy, la montaña rusa más rápida del continente), hasta la caída libre del Hurakan Condor o el emblemático Dragon Khan, no hay visitante que salga sin alguna anécdota que contar… o que digerir.

El parque, dividido en seis zonas temáticas, lleva meses en plena expansión. Según anunció la propia compañía, la intención pasa por reforzar la parte digital, mejorar la experiencia del visitante y ampliar la oferta, sobre todo en el segmento familiar. Entre tanto, sigue acumulando momentos virales como el de Lydia, cuya “histórica” reacción ya forma parte de la memoria colectiva de quienes han sentido el estómago en la garganta mientras intentaban recordar cuándo pensaron que sería buena idea subirse “por probar”.

PortAventura, una vez más, no defrauda. Aunque algunas veces, eso implique salir con la tensión por las nubes… y un vídeo que no vas a poder borrar de tu cabeza.