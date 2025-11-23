Tres madres británicas consiguen viajes de lujo gratis a España y comparten su truco para que todos las imiten

Todo el mundo sueña con recorrer el mundo, descubrir nuevos destinos y disfrutar de unas vacaciones de ensueño sin preocuparse por el bolsillo. Por ello, tres mujeres británicas han convertido los sorteos y promociones en redes sociales en la vía para lograr vacaciones familiares de alto coste sin gastar un solo céntimo. Sus premios van desde escapadas a la costa española hasta viajes a Las Vegas y una excursión navideña a Laponia.

Las ganadoras, que se definen a sí mismas como ‘compers’ (personas que se especializan en participar en concursos), insisten en que no hay trucos mágicos: la clave es participar de forma constante y saber dónde buscar las convocatorias. “No se requiere ninguna habilidad especial. Simplemente participo en muchos concursos constantemente. Cuanto más participas, más posibilidades tienes de ganar”, explica Natasha Douglas, madre de dos hijos, a The Sun.

Si bien la suerte influye, el secreto reside en saber dónde buscar. Natasha asegura que parte del éxito procede de comunidades especializadas en Facebook y foros donde se comparten concursos, avisos de última hora y recomendaciones prácticas. Grupos como Travel Competitions UK y Lucky Learners se han convertido en tablones de anuncios para competiciones que abarcan desde concursos de revista hasta promociones de aerolíneas, cruceros y hoteles. “Participar en concursos es mi afición”, asegura Natasha.

Seguir su ejemplo es fácil

Por su lado, Lucy Davis, de 47 años y aficionada a los concursos desde el confinamiento, cuenta que llega a apuntarse a seiscientos sorteos al mes y que sus premios van desde escapadas en glamping hasta viajes en ferry y estancias urbanas, habiendo ganado recientemente un viaje a Mojácar, en la costa almeriense. Otro ejemplo es Rachael Jones, que ganó un viaje para cuatro personas a Malta con vuelos y alojamiento incluidos, más 500 libras en efectivo que recibió tras aceptar el galardón.

¿Cómo cualquiera puede optar a un viaje gratis? Las ganadoras recomiendan pasos sencillos: seguir y unirse a grupos especializados, suscribirse a boletines de marcas y medios que suelen organizar sorteos, y dedicar un rato cada día para buscar y participar, por ejemplo por la noche. También advierten que no hay que pagar para participar en los concursos básicos ya que muchas oportunidades son gratuitas, aunque hay servicios de pago que prometen facilitar la tarea a cambio de una suscripción.

Las historias de estas ganadoras ilustran cómo la práctica y la constancia pueden traducirse en premios reales. Detrás de muchas de estas comunidades hay organizadores que ofrecen recursos gratuitos y de pago. Di Coke, conocida en el mundillo por gestionar el portal SuperLucky y el grupo Lucky Learners, dirige además un servicio de suscripción llamado Lucky Legends que proporciona listados curados de concursos, foros privados y otros recursos para quienes desean llevar la afición más allá.