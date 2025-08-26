Un informe mira con lupa los bufés de desayuno hoteleros y encuentra contundentes razones para jubilarlos

A nadie le amarga un dulce. Ni un salado. Y cuando se trata de desayunar en un hotel, hay que admitirlo, tener delante el despliegue de un buffet es un auténtico lujo. Toda esa comida entra por los ojos y su atractivo es tal que se suele acudir varias veces a llenar el plato y probar más cosas. Un placer, pero ¿a qué coste?

La BBC se ha hecho eco del Informe del Índice de Desperdicio de Alimentos 2024 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), según el cual 2024 se desperdiciaron 1.050 millones de toneladas de alimentos en todo el mundo.

De esa ingente cantidad de comida, "el 28 % provino de servicios de alimentación", citan. Y dentro de ese porcentaje, se calcula que los desayunos bufet generan más del doble de desperdicio que los desayunos que se sirven en un plato.

Detrás de esa comida que se tira hay desperdicio alimentario, pero también de recursos, por todo lo que hace falta para producirla, trasladarla, encargarse de los residuos... De ahí que ya haya, como apunta la BBC, algunos hoteles en el mundo que están transformando sus desayunos para contribuir a esta causa.

Entre algunas de las medidas que mencionan figura, por ejemplo, reducir el tamaño de la bollería que ofrecen o, incluso, limitar el tamaño de los platos. Por otro lado, algún establecimiento ha colocado recordatorios visibles para sus clientes en los que se leen mensajes como "llévate sólo lo que vayas a comer", para intentar hacerles más conscientes.

En EuroNews también se han preguntado qué hacen los hoteles para reducir este desperdicio, y además de medidas similares, apuntan que algunos establecimientos ponen la comida sobrante en plataformas que le dan una segunda vida, elaboran menús con alimentos sostenibles o incluso recurren a la inteligencia artificial.