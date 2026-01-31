Volver a los 2000 para curar la ansiedad: el auge de los móviles sin internet entre los menores de 30

Aunque a algunos les sorprendan, muchos jóvenes están hartos de las redes sociales. La obsesión por estar conectados las 24 horas del día ha llegado demasiado lejos y son muchos los que deciden dejar de lado los smartphones y optar por otras alternativas como los teléfonos sin conexión a Internet. Una nueva encuesta recogida por el diario holandés Metro Niews, asegura que uno de cada tres jóvenes está considerando hacerse con unos dispositivos.

Tal y como reza la publicación, estos millennials intenta hacerse con productos más "retro" con funcionalidades básicas. En declaraciones recogidas por el medio de comunicación, Marloes Jonker, experta en tecnología, apunta a los peligros de pasar tiempo constante en la pantalla.

"Sufren muchas molestias por ello y cada vez son más conscientes de ello. Se dan cuenta de que realmente no les aporta nada y por eso quieren hacer las cosas de forma diferente". Por ejemplo, dice, se pueden llevar los dispositivos sin conexión cuando se sale con amigos: "Así no estarás distraído y podréis conectar realmente entre vosotros".

La experta explica que "la capacidad de atención" se "reduce" ante la costumbre de estar en línea. "Esto dificulta leer artículos más largos o concentrarse en un libro", lamenta.

El aburrimiento es necesario

Relata que muchas personas utilizan los móviles cuando están aburridos. "Esperar el tren se considera aburrido y por eso cogemos el móvil. Pero lo que no nos damos cuenta es que tu cerebro necesita ese tiempo 'aburrido' para procesar las cosas", sentencia. "Por eso se suele decir que las mejores ideas surgen en la ducha: al fin y al cabo, experimentas pocos estímulos".

"Verás, muchos jóvenes y adolescentes pueden llevar sus smartphones al dormitorio. Entonces es muy difícil dejarlo, así que acaban acumulando un déficit de sueño. Y tal falta de sueño no hace que nadie sea más sociable y saludable". Por ello, insiste en utilizar teléfonos sin conexión, para "beneficiar" el sueño.

Consejos contra la adicción al teléfono

El periódico holandés enumera algunos consejos.