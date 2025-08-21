Bonoloto: resultado del sorteo de hoy jueves 21 de agosto

Ya conocemos el resultado de la Bonoloto de hoy, jueves 21 de agosto de 2025. El número premiado en la Bonoloto es el 11, 23, 36, 38, 39 y 49, siendo el número complementario el 9 y el reintegro el 2.

En el sorteo de la Bonoloto administrado por Loterías y Apuestas del Estado podrás participar seleccionando una combinación de 6 cifras que se encuentran entre el número 1 y el 49. Puedes jugar hasta 8 combinaciones con apuestas sencillas de varios bloques o una combinación de más números. El precio de cada apuesta que realices en el sorteo de la Bonoloto tiene un precio de 0,50 €, aunque el mínimo es de dos apuestas, por lo que el precio mínimo asciende a 1 euro.

La participación en el sorteo de La Bonoloto se puede registrar en un total de 8 combinaciones (apuesta sencilla) o combinaciones con más números.

En el sorteo de la Bonoloto se puede participar todos los días de la semana menos el domingo. La Bonoloto tiene las siguientes categorías de premios:

Primera categoría (6 aciertos):Se destina el 45 % de la recaudación

Segunda categoría (5 aciertos + nº complementario): Se destina el 24 % de la recaudación

Tercera categoría (5 Aciertos): Se destina el 12 %

Cuarta categoría (4 Aciertos): Se destina el 19 %

Quinta categoría (3 Aciertos): Premio fijo de 4 euros

Si en un sorteo no hubiese ganador de 1ª categoría, el fondo destinado a esta categoría pasará a incrementar el de la misma categoría del sorteo inmediato siguiente.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.