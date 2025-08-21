ONCE: comprobar Cupón Diario, Mi Día y Super Once, resultado de hoy jueves 21 de agosto

Consulta el resultado de los sorteos de la ONCE de hoy, jueves 21 de agosto de 2025. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el Cupón Diario, Mi Día y Super Once de hoy.

Cupón Diario de la ONCE

El resultado del sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves 21 de agosto de 2025 ha sido para el número 61473 de la serie 39 dotado de 500.000 euros por cupón. El sorteo de la ONCE de hoy también reparte 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.

Con el Cupón Diario tienes premio tanto las primeras como las últimas cifras. La emisión del sorteo de la ONCE está formada por 100.000 números de cinco cifras entre el 00000 y el 99999, más un número de serie comprendido entre el 1 y el 50. El Cupón Diario de la ONCE es uno de los más populares entre los aficionados a la lotería. Este sorteo se lleva a cabo todos los días a las 21:25 h (horario peninsular) y se puede seguir en directo a través de El HuffPost, donde te ofreceremos todos los resultados una vez publicados por la ONCE.

Además del primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras y serie y los 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras, en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE hay muchos más premios a los que puedes optar: Premios de 250 euros a las cuatro últimas y primeras cifras, premios de 25 euros a las tres últimas y primeras cifras, premio de 6 euros a las dos primeras y últimas cifras y premios de 2 euros a la primera y última cifra.

Resultado del sorteo Mi Día de la Once

El sorteo Mi Día de la ONCE de hoy, jueves 21 de agosto de 2025 ha premiado al día 24 ENE 1998, siendo el número de la suerte el 11.

En total, hay 36.525 fechas disponibles para jugar para elegir un día, mes y año por combinación. El sorteo ofrece la posibilidad de elegir el Número de la suerte que acompaña a la combinación ganadora desde el 1 hasta el 11. Cada jueves se ofrecen distintos premios variables en función de la cantidad que se recaude y las personas que participen. Las categorias de premios fijos ofrecen 5€, 2€ y 1€ al acertar solo el año, el día, el mes y el Número de la Suerte.

Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, jueves 21 de agosto de 2025 es: 04, 12, 13, 16, 19, 32, 33, 41, 45, 46, 47, 50, 61, 62, 63, 64, 70, 79, 81 y 84.

De lunes a domingo puedes participar en el sorteo Super Once eligiendo desde 5 hasta 11 números distintos de la matriz que tiene 80 números aunque no vayan ordenados. Durante el sorteo de la ONCE se obtiene una combinación ganadora formada por 20 números, variando los premios en función de la cantidad de números acertados y el tipo de apuesta pagado.

Cada combinación de 11 números te permite ganar hasta un millón de euros al abonar 1 € por tu apuesta. El premio final del sorteo Super Once se reparte hasta en tres ocasiones a lo largo del día: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h (horario peninsular).

Existen 7 tipos de apuestas según la cantidad de números elegidos: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Cupón Diario, Mi Día y Super Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.