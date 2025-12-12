Comprobar Euromillones: resultado del sorteo de hoy viernes 12 de diciembre

En breves instantes podrás conocer el resultado de Euromillones del viernes 12 de diciembre de 2025. Comprueba tu número y El Millón y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy, que cuenta con un bote de 17.000.000 euros.

Todos los que quieran jugar al sorteo de Euromillones, administrado por Loterías y Apuestas del Estado, han de seleccionar 5 números de una tabla comprendida entre el 1 y el 50 además de dos números estrella comprendidos entre el 1 y el 12. El precio de cada apuesta es de 2.5 euros. No obstante, pagando esta cantidad también optas a El Millón, un sorteo con el que puedes embolsar 1 millón de euros.

Todos los sorteos de Euromillones ofrecen un bote de mínimo 17 millones de euros hasta un máximo de 250 millones de euros. Para hacerte con algún premio tienes que acertar dos números o un número y dos estrellas.

El 50% recaudado está destinado a premios, los cuales se reparten en un total de 13 categorías. En el caso de que no hubiera ningún ganador, ese bote se sumaría a la cantidad del siguiente sorteo.

