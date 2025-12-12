ONCE: comprobar Cuponazo, Mi Día y Super Once, resultado de hoy viernes 12 de diciembre

Estamos a la espera de conocer los resultados de los sorteos de la ONCE del Cuponazo, Mi Día y Super Once del viernes 12 de diciembre de 2025. Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE hoy.

Cuponazo de la ONCE

El Cuponazo de la ONCE de hoy viernes 12 de diciembre de 2025 ha agraciado al número X de la serie X. El poseedor del cupón ganador que coincida en las cinco cifras y la serie será agraciado con 9.000.000 de euros.

El premio final del sorteo del Cuponazo es de 9 millones de euros con 6 premios de 100.000€ a repartir. Además, puedes ganar 15 millones de euros y 6 premios de 200.000 euros al abonar 2€ más y convertir tu apuesta en Cuponazo XXL.

Es necesario que elijar una combinación ganadora y la cantidad que quieres jugar para optar al bote final. El bote final se transferirá a la combinación ganadora de 5 cifras y el número de la serie, desde el 1 hasta el 135. Con tu cupón del Cuponazo puedes acumular los premios de la 1ª y 2ª categoría en el mismo boleto.

Sorteo Mi Día de la Once

El resultado del sorteo Mi Día de la ONCE de hoy viernes 12 de diciembre de 2025 ha agraciado a la fecha X, siendo el número de la suerte el X.

Para poder registrar tu apuesta, tendrás que elegir un día, mes y año de las 36.525 que ofrece el sorteo. El sorteo ofrece la posibilidad de elegir el Número de la suerte que acompaña a la combinación ganadora desde el 1 hasta el 11. Los premios que ofrece el sorteo de Mi día no tienen un importe fijo. Además de los premios variables, puedes ganar en otras 4 categorías fijas: acertando solo el año, el día, el mes o el número de la suerte.

Super Once

El número premiado en el sorteo del Super Once de hoy viernes 12 de diciembre de 2025 ha sido el X.

Los números que se registran en el sorteo del Super Once se eligen en una matriz con 80 números distintos y el mínimo es de 5 hasta 11. Las distintas apuestas y los números acertados varían en función de los números que se elijan. Para establecer un ganador, el sorteo de la ONCE selecciona una combinación de 20 números.

El premio máximo del Super Once de la ONCE es un millón de euros al jugar una apuesta de 1 € con 11 números. El sorteo ofrece la posibilidad de ganar el premio final tres veces al día, todos los días: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h (horario peninsular).

Existen 7 tipos de apuestas según la cantidad de números elegidos: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Cuponazo, Mi Día y Super Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.