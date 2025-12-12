Bonoloto: resultado del sorteo de hoy viernes 12 de diciembre

Estamos a la espera de conocer el resultado de la Bonoloto del viernes 12 de diciembre de 2025 con un bote de 600.000 euros. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo de hoy.

El sorteo de la Bonoloto se juega seleccionando 6 números de una tabla compuesta con números del 1 al 49. Puedes jugar hasta 8 combinaciones en apuestas sencillas de varios bloques o una combinación de más números. Cada apuesta con 6 números seleccionados tiene un precio de 0,50€, y el mínimo para jugar es de 1€, es decir, que deberás realizar un mínimo de 2 apuestas.

En La Bonoloto podrás tener en juego 8 combinaciones diferentes con números de seis dígitos, lo que sería una apuesta sencilla, o varias combinaciones con más números.

El sorteo de La Bonoloto se juega desde el lunes hasta el sábado, lo que deja fuera al domingo. La Bonoloto tiene las siguientes categorías de premios:

Primera categoría (6 aciertos):Se destina el 45 % de la recaudación

Segunda categoría (5 aciertos + nº complementario): Se destina el 24 % de la recaudación

Tercera categoría (5 Aciertos): Se destina el 12 %

Cuarta categoría (4 Aciertos): Se destina el 19 %

Quinta categoría (3 Aciertos): Premio fijo de 4 euros

Si en un sorteo no hubiese ganador de 1ª categoría, el fondo destinado a esta categoría pasará a incrementar el de la misma categoría del sorteo inmediato siguiente.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.