Colocan unos adornos de Navidad en sus ventanas y sus vecinos saltan a degüello: "Parecen más adornos de cumpleaños, quítenlos"

La Navidad es entendida mundialmente como un tiempo de paz y amor en el que cobran gran importancia la solidaridad y la unión familiar. Sin embargo, ese sentimiento de unión no parece haber llegado a un edificio de apartamentos de la ciudad italiana de Senigallia.

Unos adornos que deberían reafirmar ese tiempo de paz han provocado todo lo contrario: desatar una auténtica guerra entre los vecinos. El motivo es que una familia decidió colgar en el exterior de su apartamento, de una ventana a otra, unas bolas que el resto de propietarios consideran que no evocan a las tradicionales decoraciones de los árboles de Navidad.

Tal y como recoge el medio de comunicación italiano AnconaToday, los vecinos han protestado ante la colocación de esos adornos afirmando lo siguiente: "Parecen más adornos de cumpleaños que navideños, quítenlos".

Ante esa situación, los vecinos han saltado a degüello a por la familia que ha colgado las bolas. En concreto, los residentes se han puesto en contacto con el administrador para exigirle que ordene la retirada de esos adornos.

El administrador del edificio de apartamentos le ha transmitido el malestar de los vecinos a la familia que ha colocado en sus ventanas las polémicas bolas. Sin embargo, la familia se ha escudado en que antes de colgar los adornos, le pidió permiso al propio administrador y no puso ningún problema.

La familia se niega a quitar las bolas

Cumpliendo los deseos de los vecinos, el propietario ha pedido que las bolas sean quitadas de la fachada. Sin embargo, la familia se ha negado rotundamente a retirar los adornos de las ventanas.

Pese a que la familia ha sido advertida de que se podrían emprender acciones legales contra ellos por no quitar esos adornos considerados inadecuados por el resto de propietarios, todo apunta a que las bolas continuarán puestas, por lo que es de esperar que el ambiente en el edificio durante esta Navidad no sea demasiado festivo.