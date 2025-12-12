La influencer Roro sale al paso tras el lío de Revuelta: "Me parece asqueroso y ojalá paguen por haberse lucrado"

La influencer Roro Bueno, que acumula más de 9,7 millones de seguidores tan solo en TikTok (@roro.bueno) ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales en el que se desvincula totalmente de haber colaborado o trabajado para Revuelta, una asociación compuesta principalmente por gente joven y que ha puesto en problemas a Vox.

Su lío es grande después de que varios dirigentes abandonaran la asociación tras presentar una denuncia ante la Fiscalía por un presunto delito de desvío de fondos con el dinero que recaudaron para ayudar a las víctimas de la DANA, que en la provincia de Valencia dejó 230 fallecidos.

A Roro se le asoció desde un principio con esta organización por haber estado con ellos ayudando en Valencia, pero ella ya dejó claro hace un año que no sabía quiénes eran y que solo la transportaron desde Madrid hasta Valencia. Ahora ha vuelto a hablar sobre el tema, desvinculándose completamente y defendiéndose de los críticos que la han puesto de nuevo sobre la mesa.

Niega su vinculación con Revuelta

"Pensaba que ya se había zanjado todo, pero se me vuelve a relacionar con el tema y voy a explicarlo todo a ver si lo zanjamos de una vez por todas", ha pronunciado al principio del vídeo antes de dar sus pertinentes explicaciones.

Tal y como ha contado, cuenta que no ha colaborado nunca con ninguna asociación política y tampoco durante los días posteriores a la DANA. "No estaba con ellos en Valencia, no repartí comida con ellos, no les ayudé en nada, solo me transportaron de Madrid a Valencia y yo no tenía ni idea de quiénes eran porque ni sabía que existían", ha explicado.

Ha recordado que bajo su casa había un punto de recogida de alimentos debajo de su casa y fue a donar comida y productos de limpieza. "Creamos la ONG Chefs Solidarios para dar de comer a la gente, teníamos que llegar a Valencia para gestionarlo todo desde allí, pero todas las carreteras estaban cortadas para todo aquel que no fuera ayuda humanitaria", ha continuado.

"Yo todavía no tenía dinero porque las marcas todavía no me habían pagado, entonces tras buscar soluciones y no encontrar nada, bajé al punto de recogida de mi casa y les pregunté cómo llevaban las cosas a Valencia, me dijeron que tenían tráileres todos los días", ha proseguido. Por lo tanto, les pidió si podían llevarla y, por su nombre, Solidaridad de España, no pensó en su afiliación política y tampoco se le habría "pasado por la cabeza":

"Realmente pensaba que estaba ayudando"

Tras llegar al punto de encuentro le pidieron si podían grabarla cargando y descargando cajas con el objetivo de que llegara a más gente y que esta se animara a ayudar también. Ella aceptó sin problema y terminaron marchándose a Valencia. Tras darle las gracias fue su última interacción, según cuenta en el vídeo: "Para mí fue un Taxi, luego ellos subieron el vídeo y yo ya me enteré de toda esta parafernalia".

"En ese momento no me importó porque pensaba que había cosas más importantes como el hecho de que la gente se estaba muriendo de hambre, yo pensaba que estaban ayudando, y si ahora de repente ha salido que estaban robando, a mí me parece completamente asqueroso y ojalá paguen por haberse lucrado de una situación tan horrible como la DANA", ha expuesto.

Lamenta que la gente se esté "inventando" que tiene el dinero o que esté relacionada con este supuesto desvío del dinero. "Tenéis que poner el foco en la gente que realmente es responsable de todo eso", ha advertido.

Ha confesado que "odia a todos, derecha e izquierda española son una basura, las dos, todos mienten, todos son unos hipócritas y la gente que utiliza la política como si fuera un Madrid-Barça tienen que hacérselo mirar".