Comprobar Eurojackpot: resultado del sorteo de la ONCE hoy viernes 12 de diciembre

El sorteo del Eurojackpot, administrado por la ONCE, se juega los viernes y puedes ganar hasta un mínimo de 10 millones de euros en el bote. El primer premio es de hasta 120 millones de euros y se acumula cada sorteo. El 50% de las apuestas de dicha lotería se transfiere a premios.

Al Eurojackpot se puede jugar realizando una apuesta sencilla o múltiple. En el caso de la apuesta sencilla, debes seleccionar 5 números del 1 al 50 y 2 soles entre el 1 y el 10. Si prefieres jugar con una apuesta múltiple, deberás seleccionar 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números, y 2, 3, 4 o 5 soles. El coste del boleto del sorteo seguirá siendo el mismo que para la simple.

