Charlie McGettigan, ganador de Eurovisión 1994, devuelve el trofeo a la UER y es tajante: "Nemo expuso bien el caso"

La bola de nieve de Eurovisión va hacia abajo y sin frenos y cada vez es más grande. La decisión de la Unión Europea de Radiodifusión de favorecer a Israel participar en Eurovisión 2026, a pesar del conflicto que mantiene con Gaza, ha causado una ola de reacciones instantáneas.

La decisión de España de no acudir en protesta de la presencia del país hebreo ha marcado un antes y un después, siguiendo a Irlanda, Eslovenia, Países Bajos y recientemente Islandia. El reciente ganador de Eurovisión 2024, Nemo, devolvió su trofeo a la UER como protesta y ahora ha sido Charlie McGettigan, irlandés ganador de Eurovisión 1994, quien ha tomado la misma posición en apoyo a su compañero.

Lo ha hecho saber a través de un vídeo publicado en redes sociales. "Hola, soy Charlie McGettigan, es posible que recuerden que Paul Harrington y yo ganamos el Festival de la Canción de Eurovisión en 1994, cantando la gran canción de Brendan Graham, Rock an Roll Kids", ha pronunciado al principio.

La llamada de Nemo por la noche

El cantante ha revelado que antes de irse a dormir el día anterior recibió un mensaje a través de Instagram del propio Nemo, en el que manifestaba que en señal de protesta por la inclusión de Israel iban a devolver su trofeo.

"Se mostraron muy sinceros y como una persona muy inteligente, y expusieron el caso realmente bien", ha opinado con sinceridad. Por lo tanto, ha tomado una decisión y "en apoyo a Nemo, desearía volver mi trofeo a la UER también".

Sin embargo, y "desafortunadamente", su victoria fue en 1994, "y no puedo encontrar el trofeo que recibimos en aquel entonces, pero si lo encuentro, también devolveré mi trofeo".

Nemo inicia LA protesta

El cantante suizo Nemo ha sido uno de los primeros en iniciar la protesta de los ganadores de Eurovisión, siendo el primero en devolver el trofeo a la UER. Publicó un mensaje en sus redes sociales criticando la decisión de la organización.

"Eurovisión dice que fomenta la inclusión, la unión y la dignidad para todos, pero la participación de Israel muestra un claro conflicto entre esos ideales y la decisión adoptada por la UER", expresaba.