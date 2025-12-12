Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Ernesto Ekaizer pone la guinda a la citación como testigo a Feijóo por la DANA: "No debería haberle llamado a declarar"
"La derecha judicial en España es muy poderosa", declara.

Fotomontaje de Carlos Mazón, Alberto Núñez Feijóo y Ernesto Ekaizer.Getty Images / Malas Lenguas (Ekaizer) / Montaje: HuffPost

El periodista argentino Ernesto Ekaizer, ganador del Premio Ortega y Gasset de Periodismo, ha reaccionado a la decisión de la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, a citar como testigo al presidente del Partido Popular y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a petición de la Asociación de Víctimas Mortales DANA 29-O(ctubre).

La jueza ha aceptado la petición de la acusación particular y argumenta que Feijóo podría "dar razón de los comentarios" que el ya expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, podría haber hecho durante las conversaciones con Salomé Pradas y la información "que iba recibiendo".

Además, ha ofrecido la posibilidad de que el líder popular entregue el listado de llamadas y mensajes que habría recibido de Mazón, dándole un plazo máximo de cinco días. La ola de reacciones ante esta noticia ha sido tremenda y cada vez se va estrechando el cerco para la resolución del caso de la terrible gestión de la DANA, que dejó 230 muertos en la provincia de Valencia.

Ekaizer reacciona a la citación

El periodista argentina cita a la jueza Ruiz como alguien "muy cuidadosa" y recuerda que la petición de los mensajes de WhatsApp entre Feijóo y Mazón son voluntarios, pero ha creído firmemente que no debería habérselos pedido. 

"Mazón es un aforado y solo puede ser investigado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en este momento la justicia ordinaria está investigando la DANA. Feijóo también es un aforado y, claro, en este país, el secreto de las comunicaciones, artículo 18 de la Constitución, prácticamente se lo han cargado todos", ha defendido.

Ha criticado que se ha normalizado que llegue el juez de turno a pedir los mensajes e insiste en que el citado artículo de la Constitución dice que "solamente en situaciones excepcionales" se pueden pedir.

No está de acuerdo con la jueza

Ekaizer cuenta que la jueza ha instruido "muy bien" la causa y que "se ha cuidado" muy bien de no investigar a un aforado, por lo que le ha ofrecido declarar "voluntariamente".

"No estoy de acuerdo con mi apreciada jueza, la señora Ruiz Torralba, de pedir los mensajes y de citar a declarar a Feijóo, creo que es una obra posterior cuando ella haga la exposición razonada, que yo creo que lo hará, al TS de Justicia de la Comunidad Valenciana", ha rezado.

Ha insistido en que la derecha judicial en España "es muy poderosa" y, por lo tanto, la derecha judicial en el TS de Justicia de la Comunidad Valenciana es "el rey del tribunal".

