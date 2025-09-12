Comprobar Euromillones: resultado del sorteo de hoy viernes 12 de septiembre

En breves instantes podrás conocer el resultado de Euromillones de hoy, viernes 12 de septiembre de 2025. Comprueba tu número de Euromillones y El Millón y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 30.000.000 euros.

Si quieres participar en el sorteo del Euromillones, administrado en España por Loterías y Apuestas del Estado, simplemente tendrás que elegir 5 cifras (entre el número 1 y el 50) en cada una de tus apuestas y 2 estrellas, entre los números 1 y 12. El precio de cada apuesta en el Euromillones es de 2.5 euros. No obstante, pagando esta cantidad también optas a El Millón, un sorteo con el que puedes embolsar 1 millón de euros.

Todos los sorteos de Euromillones ofrecen un bote de mínimo 17 millones de euros hasta un máximo de 250 millones de euros. Para hacerte con algún premio tienes que acertar dos números o un número y dos estrellas.

El Euromillones es un sorteo semanal que se celebra los martes y jueves a partir de las 21:00 h (horario peninsular) y está administrado por Loterías y Apuestas del Estado.

El sorteo de Euromillones reparte el 50% de lo que recauda en premios dentro de 13 categorías establecidas por la cantidad de aciertos. Si en el mismo sorteo no hay premiados en el premio, la cantidad se acumula para el siguiente bote.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones.