Comprobar Lotería Nacional en directo hoy sábado 16 de agosto: resultados, décimo y números agraciados
Sigue la Lotería Nacional en directo de hoy sábado 16 de agosto para saber si tu décimo está entre los premiados en este sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado.
Puedes cobrar tu décimo del sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado, 16 de agosto de 2025 en el banco más cercano y tendrás que presentar la documentación necesaria. En el caso de no superar los 2.000 euros, puedes reclamar tu premio en cualquier punto de venta de la Red Comercial de Loterías a partir del día siguiente al sorteo y con el décimo o resguardo.
Comprueba tu décimo del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado, 16 de agosto de yyyy a continuación con todos los resultados del sorteo y números premiados:
- 5958,, primer premio, 60000, euros al décimo
- 3127,, segundo premio, 12000, euros al décimo
- 9978, 3948, 6459 y 3026, premios de 150, euros
- 051, 522, 294, 855, 582, 763, 172, 923, 267 y 403, premios de 30, euros
- 42, 67, 73, 37, 64, 27, 40, 30 y 37, premios de 12, euros
- 8, 4 y 9, reintegros del sorteo de la Lotería Nacional
Los reintegros del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado, 16 de agosto de 2025, son para los números acabados en 8, 4 y 9. Puede que no parezca mucho, pero al menos recuperas lo invertido en tu décimo.
El primer premio de la Lotería Nacional de hoy, sábado, 16 de agosto de 2025 corresponde al número 5958,, premiado con 600000, euros a la serie, es decir, 60000, al décimo.
El segundo premio de la Lotería Nacional de hoy, sábado, 16 de agosto de 2025 corresponde al número 3127,, premiado con 120000, euros a la serie, es decir, 12000, al décimo.
Números premiados con el premios a las 3 últimas en el sorteo de la Lotería Nacional de hoy son: 9978, 3948, 6459 y 3026. El premio para esta categoría del sorteo del sábado, 16 de agosto asciende a 150, euros.
Estos son los números premiados en el sorteo de la Lotería Nacional con las extracciones a las tres últimas cifras, de 30, euros al décimo: 051, 522, 294, 855, 582, 763, 172, 923, 267 y 403.
Las extracciones de dos cifras de la Lotería Nacional de hoy han agraciado a los acabados en: 42, 67, 73, 37, 64, 27, 40, 30 y 37. Los décimos acabados en estos dos dígitos están premiados con 12, euros por décimo.
¡Empieza el sorteo del sábado, 16 de agosto de 2025 de la Lotería Nacional de España! Te recordamos que para seguir el sorteo en directo puedes actualizar esta misma página en donde podrás comprobar tu décimo y conocer el resultado del sorteo con todos los número premiados. ¡Mucha suerte a todos!
En 20 minutos comienza el sorteo de Lotería Nacional de España de hoy, sábado, 16 de agosto de 2025. Te recordamos que podrás seguir la lotería en directo en esta misma página para comprobar todos los premios y números agraciados.
Si el premio de la Lotería Nacional de hoy, sábado, 16 de agosto, no supera los 40.000 euros estarás exento de impuestos, mientras que a partir de esa cuantía Hacienda retiene un 20%. Es decir, , sólo si ganas el primer premio tendrás que tributar por él.
Si tu décimo de la Lotería Nacional de hoy sábado, 16 de agosto de 2025 fue comprado en una administración de Loterías y Apuestas del Estado y el importe de tu premio es inferior a 2.000 euros, puedes solicitar el cobro en cualquier administración oficial presentado el décimo ganador. Pero si tu premio es superior a esos 2.000 euros, tendrás que acudir a uno de los bancos autorizados por SELAE. El cobro del premio se realizará al instante a través de un cheque o una transferencia bancaria al número de cuenta que exija el ganador. Te recordamos que junto al décimo premiado de la Lotería Nacional, se deberá aportar el DNI.
El sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado, 16 de agosto de 2025 se lleva a cabo mediante el sistema de bombos múltiples. La emisión del sorteo consta de 10 series de 100.000 billetes, por lo que las probabilidades de ganar el primer premio es de 1 entre 100.000.
Los reintegros de la Lotería Nacional de hoy sábado, 16 de agosto, es decir, los décimos cuya última cifra sea la misma a la del primer premio, están dotados con 6, euros. Al final del sorteo se extraen dos números más que completarán los 3 reintegros que se reparten en la lotería. ¡Recuperarás lo invertido si te toca, algo es algo!
Los primeros premios que reparte el sorteo de la Lotería Nacional de España son las extracciones a las últimas 2, 3 y 4 cifras. Si tu décimo de hoy sábado, 16 de agosto, termina en alguna de ellas, te llevas un premio de 12,, 30,, 150, euros a la serie respectivamente.
Del primer y segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional de hoy deriva el premio por aproximación, es decir, el número anterior y posterior a los mismos. Loterías y Apuestas del Estado otorga 10000, euros a las del primero y 5540, euros a las del segundo premio.
El segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado, 16 de agosto de 2025 está dotado de 120000, euros a la serie (12000, euros al décimo). Si tienes el número anterior y posterior te llevarás 5540, euros.
El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado, 16 de agosto de 2025 está dotado de 600000, euros a la serie (60000, euros al décimo). Recuerda que si resultas ganador del premio gordo deberás tributar el 20% a Hacienda al superar la cantidad de 40.000 euros.
En el sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado, 16 de agosto de 2025, se reparten 4134100, de premios, entre los que se encuentran:
- Primer premio de 60000, euros al décimo
- Segundo premio de 12000, euros al décimo
- Premio a las 4 últimas cifras de 150, euros
- Premio a las 3 últimas cifras de 30, euros
- Premio a las 2 últimas cifras de 12, euros
- Reintegros de 6, euros
El sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado, 16 de agosto está dotado con dos grandes premios: un primer premio de 600000, euros a la serie, es decir, 60000, al décimo y un segundo premio de 120000, euros a la serie, es decir, 12000, al décimo. Recordamos que se reparten 42000000, euros en el sorteo de hoy.
El sorteo de Lotería Nacional de hoy sábado, 16 de agosto comienza a las 13:00 horas (horario peninsular) en directo. Podrás seguir la retransmisión desde el salón de Loterías y Apuestas del Estado desde esta misma página, tan solo comprueba que está actualizada.
¡Buenos días y bienvenidos al sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado, 16 de agosto en directo! En esta retransmisión de El Huffpost te contaremos la última hora del sorteo, los números premiados y podrás comprobar los resultados del sorteo de hoy. ¡Mucha suerte!