Comprobar Primitiva hoy: resultado del sorteo del jueves 25 de septiembre

El ganador de La Primitiva de hoy, jueves 25 de septiembre de 2025 ha sido para el número 06, 14, 28, 29, 33 y 38, siendo el número complementario el 25 y el reintegro el 1. El sorteo de La Primitiva tiene un bote de 5.000.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 9227621 premiado con 1 millón de euros.

Resultado del sorteo de La Primitiva

Combinación ganadora: 06, 14, 28, 29, 33 y 38

Número complementario: 25

Reintegro: 1

El Joker: 9227621

La Primitiva, administrada por Loterías y Apuestas del Estado, establece que su sorteo ordinario sea los lunes, jueves y sábados, a partir de las 21:30 h (horario peninsular). Para participar en el sorteo debes seleccionar un mínimo de 6 números (del 1 y el 49). El precio de cada apuesta es de 1 euro. Podrás jugar a la Lotería Primitiva de España seleccionando entre dos métodos, el de apuesta simple o múltiple. Con la primera opción, deberás seleccionar únicamente los 6 números pudiendo realizar hasta 8 apuestas en un mismo boleto. Con la segunda, puedes seleccionar más de 6 números o solamente 5 números en cada apuesta.

Las probabilidades de resultar premiado con el premio de la Categoría Especial (6 aciertos + reintegro) en el sorteo de La Primitiva es de 1 entre 139.838.160. Sin embargo, estas posibilidades van aumentando en función se reduce la cuantía del premio, por ejemplo, la probabilidad de ganar el premio de 1º categoría (6 aciertos) es de 1 entre 13.983.816 y de segunda categoría (5 aciertos) es de 1 entre 2.330.636. Y así haste llegar al reintegro, donde tienes una posibilidad de 1 entre 10.

Para poder optar al premio, se tienen que seleccionar los números que vayan desde el número 1 hasta el 49. Si confías en la estadística, quizás te interese saber que en lo que llevamos de 2023, los números más repetidos han sido el 37 y el 24. Más allá de la combinación de tu apuesta, deberás escoger un número complementario entre el 0 y el 9. Además, durante el sorteo se extrae también el reintegro, cuyo número se asigna de forma aleatoria por los Sistemas Centrales de Loterías.

Para ganar el premio máximo de La Primitiva, que varía en cada sorteo (bote) tendrás que acertar los 6 números más el reintegro. De forma conjunta con el sorteo de La Primitiva puedes a El Joker, con el que podrás ganar un premio de 1 millón de euros. Para ello, deberán seleccionar 7 cifras adicionales en tu boleto.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones.