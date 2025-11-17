Comprobar Primitiva hoy: resultado del sorteo del lunes 17 de noviembre
Comprueba tu número de La Primitiva de hoy, lunes 17 de noviembre de 2025, en el que podrás ganar un bote de 38.500.000 euros.
En breves instantes podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, lunes 17 de noviembre de 2025. Comprueba tu número de La Primitiva y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 38.500.000 euros.
Loterías y Apuestas del Estado celebra el sorteo de la Lotería Primitiva de España todos los lunes, jueves y sábados a partir de las 21:30 h conjuntamente con el sorteo de El Joker. Para participar en el sorteo debes seleccionar un mínimo de 6 números (del 1 y el 49). El precio de cada apuesta es de 1 euro. Podrás jugar a la Lotería Primitiva de España seleccionando entre dos métodos, el de apuesta simple o múltiple. Con la primera opción, deberás seleccionar únicamente los 6 números pudiendo realizar hasta 8 apuestas en un mismo boleto. Con la segunda, puedes seleccionar más de 6 números o solamente 5 números en cada apuesta.
Las posibilidades de ganar en el sorteo de La Primitiva el premio de Categoría Especial (6 aciertos + reintegro) es de 1 entre 139.838.160. Esta estadística aumenta en función se reduce la cuantía del premio, por ejemplo, las posibilidades de ganar el premio de 1º categoría (6 aciertos) es de 1 entre 13.983.816 y de segunda categoría (5 aciertos) es de 1 entre 2.330.636.
Para poder optar al premio, se tienen que seleccionar los números que vayan desde el número 1 hasta el 49. Si confías en la estadística, quizás te interese saber que en lo que llevamos de 2023, los números más repetidos han sido el 37 y el 24. Más allá de la combinación de tu apuesta, deberás escoger un número complementario entre el 0 y el 9. Además, durante el sorteo se extrae también el reintegro, cuyo número se asigna de forma aleatoria por los Sistemas Centrales de Loterías.
Los acertantes que logren la coincidencia con los 6 números de la combinación premiada y el reintegro se llevarán el bote de La Primitiva. De forma conjunta con el sorteo de La Primitiva puedes a El Joker, con el que podrás ganar un premio de 1 millón de euros. Para ello, deberán seleccionar 7 cifras adicionales en tu boleto.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones.