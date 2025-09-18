Comprobar Primitiva: resultado del sorteo de hoy jueves 18 de septiembre

El ganador de La Primitiva de hoy, jueves 18 de septiembre de 2025 ha sido para el número 04, 07, 15, 17, 19 y 38, siendo el número complementario el 22 y el reintegro el 8. El sorteo de La Primitiva tiene un bote de 4.500.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 293271 premiado con 1 millón de euros.

Resultado del sorteo de La Primitiva

Combinación ganadora: 04, 07, 15, 17, 19 y 38

Número complementario: 22

Reintegro: 8

El Joker: 293271

La celebración del sorteo de La Primitiva se realiza cada semana los lunes, jueves y sábados, a partir de las 21:30h (horario peninsular) y lo ofrece Loterías y Apuestas del Estado. Para participar en el sorteo debes seleccionar un mínimo de 6 números (del 1 y el 49). El precio de cada apuesta es de 1 euro. Podrás jugar a la Lotería Primitiva de España seleccionando entre dos métodos, el de apuesta simple o múltiple. Con la primera opción, deberás seleccionar únicamente los 6 números pudiendo realizar hasta 8 apuestas en un mismo boleto. Con la segunda, puedes seleccionar más de 6 números o solamente 5 números en cada apuesta.

La probabilidad de resultar ganador en el sorteo de La Primitiva es de 1 entre 139.838.160. Sin embargo, esta estadística se va ajustando en función se reduce la cuantía del premio, por ejemplo, las posibilidades de ganar el premio de 1º categoría (6 aciertos) es de 1 entre 13.983.816 y de segunda categoría (5 aciertos) es de 1 entre 2.330.636.

El rango de números de cada apuesta va desde el 1 al 49. En 2023, los números más repetidos han sido el 37 y el 24. Además, en el sorteo de La Primitiva también se extrae un número complementario y el reintegro, ambos conformados por números del 0 al 9.

Los acertantes que logren la coincidencia con los 6 números de la combinación premiada y el reintegro se llevarán el bote de La Primitiva. De forma conjunta con el sorteo de La Primitiva puedes a El Joker, con el que podrás ganar un premio de 1 millón de euros. Para ello, deberán seleccionar 7 cifras adicionales en tu boleto.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones.