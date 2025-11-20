Comprobar Primitiva: resultado del sorteo de hoy jueves 20 de noviembre

En breves instantes podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, jueves 20 de noviembre de 2025. Comprueba tu número de La Primitiva y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 40.500.000 euros.

La celebración del sorteo de La Primitiva se realiza cada semana los lunes, jueves y sábados, a partir de las 21:30h (horario peninsular) y lo ofrece Loterías y Apuestas del Estado. Cada apuesta válida de La Primitiva consiste en un número de un mínimo de 6 cifras (del 1 al 49). Entre las modalidades disponibles, podrás seleccionar la de apuesta simple o la de múltiple, en función a las cuales tendrás mayor o menos probabilidad de resultar premiado. Cada apuesta tiene un precio de 1 euro.

La probabilidad de ganar el premio de Categoría Especial (6 aciertos + reintegro) en el sorteo de La Primitiva es de 1 entre 139.838.160. Eso sí, a medida la cuantía del premio se va reduciendo, las posibilidades aumentan considerablemente llegando a tener una probabilidad de 1 entre 10 de ganar el reintegro, es decir, de recuperar el dinero invertido.

El sorteo de la Primitiva permite seleccionar un número desde el 1 hasta el 49 para jugar. En 2023, los números más repetidos han sido el 37 y el 24. Al final del sorteo, también se extraen un número complementario y el del reintegro, ambos desde el 0 hasta el 9. El reintegro de tu boleto no lo eliges, sino que se asigna aleatoriamente por los Sistemas Centrales de Loterías.

Los acertantes que logren la coincidencia con los 6 números de la combinación premiada y el reintegro se llevarán el bote de La Primitiva. De forma conjunta con el sorteo de La Primitiva puedes a El Joker, con el que podrás ganar un premio de 1 millón de euros. Para ello, deberán seleccionar 7 cifras adicionales en tu boleto.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones.