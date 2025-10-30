Comprobar Primitiva: resultado del sorteo de hoy jueves 30 de octubre

En breves instantes podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, jueves 30 de octubre de 2025. Comprueba tu número y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 25.000.000 euros.

La Primitiva, administrada por Loterías y Apuestas del Estado, establece que su sorteo ordinario sea los lunes, jueves y sábados, a partir de las 21:30 h (horario peninsular). Cada apuesta válida de La Primitiva consiste en un número de un mínimo de 6 cifras (del 1 al 49). Entre las modalidades disponibles, podrás seleccionar la de apuesta simple o la de múltiple, en función a las cuales tendrás mayor o menos probabilidad de resultar premiado. Cada apuesta tiene un precio de 1 euro.

La probabilidad de ganar el premio de Categoría Especial (6 aciertos + reintegro) en el sorteo de La Primitiva es de 1 entre 139.838.160. Eso sí, a medida la cuantía del premio se va reduciendo, las posibilidades aumentan considerablemente llegando a tener una probabilidad de 1 entre 10 de ganar el reintegro, es decir, de recuperar el dinero invertido.

Para poder optar al premio, se tienen que seleccionar los números que vayan desde el número 1 hasta el 49. Si confías en la estadística, quizás te interese saber que en lo que llevamos de 2023, los números más repetidos han sido el 37 y el 24. Más allá de la combinación de tu apuesta, deberás escoger un número complementario entre el 0 y el 9. Además, durante el sorteo se extrae también el reintegro, cuyo número se asigna de forma aleatoria por los Sistemas Centrales de Loterías.

Para ganar el bote de La Primitiva hay que acertar los 6 números más el reintegro. También puedes jugar al sorteo de El Joker, con el que tendrás la posibilidad de ganar 1 millón de euros. Para ello, deberán seleccionar 7 cifras adicionales al realizar tu apuesta de La Primitiva.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones.