Comprobar Primitiva: resultado del sorteo de hoy jueves 4 de septiembre

En breves instantes podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, jueves 4 de septiembre de 2025. Comprueba tu número de La Primitiva y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 5.000.000 euros.

Loterías y Apuestas del Estado celebra el sorteo de la Lotería Primitiva de España todos los lunes, jueves y sábados a partir de las 21:30 h conjuntamente con el sorteo de El Joker. Para participar en el sorteo deberás seleccionar como mínimo 6 números de cada apuesta, que tiene un precio de 1 euros. Podrás jugar con varios métodos, el de apuesta simple, seleccionando únicamente los 6 números con un máximo de 8 apuestas, o el de apuesta múltiple, seleccionando más de 6 números hasta un máximo de 11 o solamente 5 números en cada apuesta.

La probabilidad de ganar el premio de Categoría Especial (6 aciertos + reintegro) en el sorteo de La Primitiva es de 1 entre 139.838.160. Eso sí, a medida la cuantía del premio se va reduciendo, las posibilidades aumentan considerablemente llegando a tener una probabilidad de 1 entre 10 de ganar el reintegro, es decir, de recuperar el dinero invertido.

El rango de números de cada apuesta va desde el 1 al 49. En 2023, los números más repetidos han sido el 37 y el 24. Más allá de la combinación de tu apuesta, deberás escoger un número complementario entre el 0 y el 9. Además, durante el sorteo se extrae también el reintegro, cuyo número se asigna de forma aleatoria por los Sistemas Centrales de Loterías.

Para ganar el premio máximo de La Primitiva, que varía en cada sorteo (bote) tendrás que acertar los 6 números más el reintegro. De forma conjunta con el sorteo de La Primitiva puedes a El Joker, con el que podrás ganar un premio de 1 millón de euros. Para ello, deberán seleccionar 7 cifras adicionales en tu boleto.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones.