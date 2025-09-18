Dónde ha caído la Lotería Nacional de hoy jueves 18 de septiembre: estos son los lugares agraciados con una lluvia de euros

Ya se conocen los resultados de la Lotería Nacional de hoy jueves 18 de septiembre. Los grandes premios del sorteo han estado muy repartidos por distintos rincones de toda la geografía española, lo que habrá llevado una gran alegría a todos los agraciados de esta lotería administrada por Loterías y Apuestas del Estado.

El primer premio, el número 63.611, dotado con 300.000 euros a la serie, es decir, 30.000 euros al décimo, se ha marchado hasta Alicante, Badajoz, Sant Quirze del Vallès (Barcelona), Guadalcacín (Cádiz), Castellón de la Plana, Daimiel (Ciudad Real), Lluchmayor (Islas Baleares), Málaga, Ceutí (Murcia) y Arafo (Santa Cruz de Tenerife).

Por su parte, el segundo premio de la Lotería Nacional de España de hoy, el número 72.818, agraciado con 60.000 euros a la serie, que viene a ser 6.000 euros al décimo, ha dejado afortunados en Benyeres de Mariola (Alicante), La Línea de la Concepción (Cádiz), Fisterra (A Coruña), Neda (A Coruña), El Casar (Guadalajara), Ezcaray (La Rioja), Logroño, Madrid, Málaga, Marbella (Málaga), Las Galletas (Santa Cruz de Tenerife), Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife), Las Américas-Adeje (Santa Cruz de Tenerife), Gandía (Valencia), Rafelbunyol (Valencia) y Valladolid.

Recordamos que los reintegros han sido para el número 1, derivado del primer premio, así como para el 2 y el 0, resultantes de las dos extracciones posteriores. Todos los décimos acabados en cualquiera de los números están agraciados con 3 euros, con lo cual recuperas lo jugado.

El próximo sorteo de Lotería Nacional tendrá lugar el próximo sábado 20 de septiembre, el cual trae un primer premio de 600.000 euros a la serie y un segundo de 120.000 euros a la serie. El precio de cada décimo es de 6 euros y lo puedes adquirir en la web de Loterías y Apuestas del Estado o en cualquier administración autorizada por SELAE (Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado).

Nota: Los únicos resultados oficiales del sorteo de la Lotería Nacional de hoy son los que se hacen públicos en la web de Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable de cualquier error o falta de información en este artículo.