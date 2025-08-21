Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Dónde ha caído la Lotería Nacional de hoy jueves 21 de agosto: estos son los lugares agraciados con el sorteo
El cambio meteorológico ayuda en Ourense, León y Zamora, pero siguen ardiendo 18 fuegos en el país
Dónde ha caído la Lotería Nacional de hoy jueves 21 de agosto: estos son los lugares agraciados con el sorteo

El número 43.920 ha sido el agraciado con el primer premio del sorteo de la Lotería Nacional del jueves 21 de agosto.

​- Lotería Nacional hoy jueves 21 de agosto en directo

Carlos Ramos
Una administración de Loterías y Apuestas del Estado, en una imagen de archivo.Europa Press via Getty Images

Ya conocemos los resultados de la Lotería Nacional del jueves 21 de agosto. Varias localidades de diferentes rincones de España han sido agraciadas con los grandes premios del sorteo de hoy administrado por Loterías y Apuestas del Estado.

El primer premio, el número 43.920, agraciado con 300.000 euros a la serie, que vienen a ser 30.000 euros al décimo, ha caído en El Berrón (Asturias), Fornés (Granada), Isla Cristina (Huelva), Teror (Las Palmas), Madrid, Estepona (Málaga), Cieza (Murcia), Xinzo de Limia (Ourense), Gerena (Sevilla), El Perello (Valencia) y Valencia.

Por su parte, el segundo premio de la Lotería Nacional de España de hoy, el 12.131, dotado con 60.000 euros por serie, 6.000 euros por décimo, ha estado muy repartido: Albacete, Elche de Sierra (Albacete), Alicante, Villajoyosa (Alicante), Oviedo, Barberà del Vallès (Barcelona), Granollers (Barcelona), Torellò (Barcelona), Jerez de la Frontera (Cádiz), Torrelavega (Cantabria), El Carpio (Córdoba), Carboneras de Guadazaón (Cuenca), Castejón de Sos (Huesca), Baños de la Encina (Jaén), Vecindario (Las Palmas), Fuenlabrada (Madrid), Guadalix de la Sierra (Madrid), Madrid, Las Lagunas (Málaga), Dolores (Murcia), Las Torres de Cotillas (Murcia), Murcia, Caldas de Reis (Pontevedra), Carmona (Sevilla), Sevilla, Méntrida (Toledo), Toledo, Valencia y Tarazona (Zaragoza) han sido las localidades agraciadas. 

Resultado del sorteo de la Lotería Nacional

  • Primer premio: 43920
  • Segundo premio: 12131
  • Reintegros: 9, 1 y 0

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

