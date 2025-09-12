Eurojackpot: resultado del sorteo de hoy viernes 12 de septiembre

Estamos a la espera de conocer el resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 12 de septiembre de 2025 que cuenta con un bote de 120.000.000 euros. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo de la ONCE de hoy.

El Eurojackpot es un sorteo administrado por la ONCE que se juega semanalmente cada viernes, contando con un bote mínimo de 10 millones de euros. En el Eurojackpot se puede ganar hasta 90 millones de euros como bote final de la primera categoría, gracias a la acumulación de sorteos. De todas las apuestas recaudadas, el 50% del total está destinado a los premios.

En la apuesta sencilla del sorteo del Eurojackpot de la ONCE hay que elegir 5 números distintos, desde el 1 hasta el 50, y 2 soles diferentes, desde el 1 hasta el 10. La apuesta múltiple ofrece la opción de elegir desde 5 números hasta 10 para jugar con un máximo de 5 soles. Si prefieres jugar con una apuesta múltiple, simplemente selecciona una combinación de 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números y 2, 3, 4 o 5 soles.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.