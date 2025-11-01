El famoso vidente que admitió su error al predecir el Gordo de la Lotería de Navidad: así falló su técnica

Casi todos los que participan en la lotería de Navidad tienen sus quinielas y pronósticos sobre el número que puede ser agraciado con ese Gordo tan ansiado. De sobras es sabido que los décimos con números bajos generan cierto rechazo entre los compradores, mientras que los que comienzan en seis o siete suelen ser más de su agrado. De igual forma, los días previos a la celebración del sorteo, varias conversaciones giran en torno a lo qué se haría con el dinero o cuál es el que va a resultar agraciado. "Este año va a acabar en siete y va a empezar en seis, seguro", se puede escuchar a algunos de los 'expertos' en esto de la adivinación.

Sin embargo, más allá de los que tiran de la estadística de barra de bar, en estas fechas no son pocos los vidente que cada año intentan adivinar cuál será el número premiado. Entre ellos, David Hernando, autor del libro El poder de la visualización en los números (Viaje al otro lado) reconoció que en 2023 "nos precipitamos un poco" al decir qué combinación iba a resultar afortunada con esos 400.000 euros por décimo.

Fue en ese año, concretamente en septiembre, un domingo, cuando soñó que el número premiado iba a ser el 73920. "Poco antes de ese día hablé con mi amiga Gloria y Brillit y al poco me dijeron: 'David no compres ese número, compra el siguiente, porque es el que estamos percibiendo. En vez de comprar el 73920 puedes probar a comprar el 72930, que estamos viendo que va a ser más el indicado'", expresó en el diario Las Provincias.

El vidente relató que dos días después el número agraciado de un sorteo especial de la Lotería Nacional fue el 12930. "Todos los mismos menos el primero", relató explicando que esto sucede porque antes de que llegue el sorteo "todo se va colocando, poco a poco. Si sueñas con algo importante que te puede suceder, con algún evento o en este caso con los números, suele suceder que llegado el sorteo los números por algún motivo se van colocando y al final sale", remarcó.

De este modo, Hernando consideró que el hecho de precipitarse hizo que ya no pudo ver "o visualizar un número en concreto". La realidad es que, lejos de supersticiones, las matemáticas afirman que todos los números tienen las mismas posibilidades de que salgan agraciados en el sorteo de la Lotería de Navidad.

Cada serie contiene 100.000 números, y cada número está formado por 10 décimos, por lo que la posibilidad de que te toque el primer premio es de 1 entre 100.000. Dicho esto, lo más importante es que el 21 de diciembre antes de las 22:00 se tenga el billete comprado y se disfrute de una lotería cargada de ilusión. Si la diosa fortuna llama a la puerta, muchísimo mejor.