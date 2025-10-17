El décimo de la Lotería de Navidad podría pasar de 20 a 25 euros en 2026

Son 23 años, desde 2022, los que el décimo de la Lotería de Navidad vale 20 euros. Tras tantos años el precio congelado, asociaciones de loteros han solicitado un incremento de la comisión que reciben por los décimos vendidos en este sorteo, lo que podría suponer que pasaran de valer de dichos 20 euros a 25 euros en su próxima edición.

Actualmente, los loteros se llevan 0,9 céntimos de comisión, un 4,5%, por cada uno de los décimos del sorteo de la Lotería de Navidad que venden, una cantidad inferior a la que reciben por el resto de sorteos, que asciende al 6%. “Llevamos cuatro años reclamándolo y el cliente lo va entendiendo porque es lógico, no conocemos ningún producto que desde el año 2002 no haya subido de precio”, ha argumentado el lotero y presidente de ANAPAL (Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Lotería), Borja Muñiz.

El lotero también ha defendido que al igual que se debería subir el precio de los décimos también sería conveniente incrementar la cuantía de los diferentes premios: "Antes con el Gordo te podías comprar un Picasso y ahora no; no queremos castigar al consumidor, queremos que el premio también sea mayor", ha sostenido, tal y como recoge Telemadrid.

Para aprobar la medida se necesitaría el consenso de todas las partes implicadas, tanto loteros como administración pública, y requeriría también de una revisión proporcional de premios y comisiones. En 2002, antes de la entrada del euro, el precio de un décimo de la Lotería de Navidad era de 3000 pesetas, lo que sería 18 euros.

Por el momento, para esta Lotería de Navidad de 2025, el precio del décimo se mantiene en los 20 euros.