Fue a comprar un décimo de la Lotería de Navidad, sufre un infarto, lo reaniman y descubre qué pasó con el número

La Lotería de Navidad está cargada de anécdotas. Desde los que llegan al Teatro Real disfrazados con trajes de lo más extravagantes, pasando por otros en los que la suerte de este sorteo tan especial les pilla haciendo sus necesidades hasta los que incluso salen a la calle pensando que han ganado un premio y resulta que se habían confundido en un número de la combinación.

La mayoría provocan las risas desternillantes de los que las ven y las escuchan, a pesar de que a los damnificados no les haga ni una pizca de gracia, pero también están otras historias de la Lotería de Navidad que dan cuenta de las personas de buen corazón que hay en el mundo.

Un ejemplo de ello es lo que ocurrió en 2021 en la administración 13 de Guadalajara, llamada "La Trece Guada". Un hombre de avanzada edad acudió a comprar un décimo del sorteo de la Lotería de Navidad cuando se desplomó en el suelo nada más acabar de adquirir el boleto. Rápidamente, los que se encontraban en los alrededores intentaron reanimarlo con el boca o boca y otras maniobras durante 20 minutos.

Las acciones surtieron efecto y el anciano fue trasladado al Hospital Universitario de Guadalajara para el correspondiente tratamiento después de sufrir lo que había parecido un infarto. Ya en el centro médico, pidió si alguien le podía devolver el décimo que había comprado. Efectivamente, la administración le había guardado el boleto, que acabó recogiendo su esposa. Tal fue el impacto de la historia entre las gentes de la ciudad que el número en cuestión, el 44.954, se agotó en cuestión de minutos.

Cuánto gastan en lotería en Guadalajara

Guadalajara no es una provincia que gaste un gran dinero en la Lotería de Navidad si se compara con otras ciudades españoles y, más concretamente, de Castilla-La Mancha. De acuerdo a los datos publicados por las Noticias de Cuenca del 2023, los habitantes de esta comunidad autónoma se gastaron una media de 82,78 euros, siendo en Cuenca la que ocupó el primer puesto en este ranking de la región y el quinto entre las provincias españolas, con una media de 122,35 euros por habitante.

A nivel comunitario, a Cuenca le siguieron Ciudad Real Con 93,86 euros, Albacete con 83,41 euros, Toledo con 82,74 euros y cerró precisamente Guadalajara con 63,32 euros.