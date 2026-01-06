32615, tercer premio de la Lotería del Niño 2026: dónde ha tocado el sorteo del 6 de enero

32615 es el número agraciado con el tercer premio de la Lotería del Niño 2026. El mismo está agraciado con 250.000 euros a la serie, es decir, 25.000 euros por cada décimo agraciado de esta categoría.

Por su parte, si eres de los que has jugado con participaciones y no dispones de un décimo completo, te recordamos que el premio por cada euro jugado del tercer premio es de 1.250 euros. ¡Casi nada para empezar el año con un buen remanente económico!

¿Dónde ha tocado?

Los décimos del número 32615 han sido vendidos en dos puntos tan distantes de la geografía española, como son Burgos y Granada.

Premios relacionados con el tercer premio de la Lotería del Niño 2026

La Lotería del Niño reparte también premios a las aproximaciones. Si bien, a diferencia del primero y el segundo premio de esta lotería de hoy 6 de enero, el número anterior y posterior al tercero carecen de categoría propia de agraciados, pero las centenas y las últimas cifras sí que están agraciadas:

Centenas del tercer premio : 99 premio de 100 euros al décimo

: 99 premio de 100 euros al décimo Tres últimas cifras del tercer premio: 99 premios de 100 euros al décimo

Cobrar el tercer premio de la Lotería del Niño 2026: ¿retiene algo Hacienda?

Podrás cobrar tu décimo agraciado con el tercer premio de la Lotería del Niño 2026 desde mañana 7 de enero y hasta el próximo 7 de abril. El plazo es de 90 días, pero ojo no se te pase la fecha, porque se declarará nulo a todos los efectos y no podrás reclamar el dinero.

En cuanto al lugar para cobrarlo, tendrás que acudir a alguna de las dos entidades bancarias autorizadas por SELAE (Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado) -BBVA y Caixabank- provisto de la documentación correspondiente para que el banco cerciore que eres tú el agraciado: DNI y billete premiado.

La cantidad se puede cobrar mediante un cheque o transferencia bancaria a una cuenta en la que figures como titular.

En lo que respecta Hacienda, la Agencia Tributaria únicamente aplica el 20% de gravamen a los premios que sean superiores a 40.000 euros, el resto están exentos. De este modo, al ser el tercer premio de 25.000 euros al décimo, los cobrarás íntegros, libres de impuestos.

Consigna y ventas de la Lotería del Niño 2026

En lo que respecta a otras cifras relativas a la Lotería del Niño 2026, de acuerdo a datos ofrecidos por Loterías y Apuestas del Estado, se han consignado 4.559.515 billetes para el sorteo.

Sobre las ventas, en la edición pasada de 2025, siguiendo de nuevo a Loterías y Apuestas del Estado, se vendieron 4.270.655 billetes en toda España, lo que supuso una venta de 854.131.000 euros en el país. Y es que lo que no hay duda es que, de ser agraciado o no, esta lotería de Reyes Magos levanta pasiones e ilusión por hacerse con un buen montante.