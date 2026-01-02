Por qué no hay pedrea en la Lotería del Niño y cómo funciona el sorteo del 6 de enero

El próximo 6 de enero de 2026, miles de personas volverán a probar suerte con la Lotería del Niño, el primer gran sorteo del año, tradicionalmente vinculado al Día de Reyes. Aunque suele compararse con la Lotería de Navidad, lo cierto es que presenta diferencias importantes, y una de las más destacadas es la ausencia de pedrea.

¿Qué es la pedrea y por qué no aparece en el Niño?

La pedrea es uno de los elementos más emblemáticos del Sorteo de Navidad, famosa por los cánticos de los niños de San Ildefonso y por ofrecer 1.794 premios de 100 euros por décimo a números no agraciados con los grandes premios. Su carácter masivo y su elevada probabilidad de acierto (alrededor del 1,79%) la convierten en un aliciente muy valorado entre los participantes.

Sin embargo, en la Lotería del Niño no existe pedrea. Este sorteo opta por un sistema de premios distinto, sin esos premios menores pero con una estructura que incrementa las probabilidades de recuperar el dinero invertido gracias a la presencia de tres reintegros, frente al único reintegro del sorteo navideño.

¿Cómo funciona el sorteo de la Lotería del Niño?

El Sorteo del Niño 2026 contará con una emisión de 55 series de 100.000 billetes cada una. Cada billete tiene un precio de 200 euros (20 euros por décimo) y se repartirán 1.100 millones de euros en premios, lo que representa el 70% del total recaudado.

El sorteo se basa en un sistema de bombos múltiples, igual que el de Navidad, pero con menos números y extracciones. Se van sacando combinaciones ganadoras para los diferentes premios establecidos, desde los principales hasta aproximaciones y reintegros.

¿Qué premios sí se reparten en el Sorteo del Niño?

Los premios más destacados son:

Primer premio: 2.000.000 € por serie (200.000 € por décimo)

Segundo premio: 750.000 € por serie (75.000 € por décimo)

Tercer premio: 250.000 € por serie (25.000 € por décimo)

Además, hay una amplia gama de premios menores, como:

20 premios de 3.500 € a la serie (350 € por décimo) por extracciones de cuatro cifras

1.400 premios de 1.000 € a la serie (100 € por décimo) por extracciones de tres cifras

Premios a aproximaciones, centenas coincidentes y tres o dos últimas cifras

Reintegros: tres en total, cada uno devuelve los 20 € del décimo si coincide la última cifra

Esta estructura favorece un reparto más equilibrado y genera una mayor proporción de décimos premiados, aunque sin los pequeños premios masivos de la pedrea.

Un sorteo diferente, pero con mucha tradición

A pesar de no incluir pedrea, la Lotería del Niño sigue siendo uno de los más populares del año. Se considera una segunda oportunidad para quienes no fueron agraciados en Navidad y una tradición consolidada para muchas familias.

Para participar, basta con adquirir un décimo antes del 6 de enero. Aunque las probabilidades de ganar el primer premio son las mismas que en el sorteo de Navidad, las opciones de obtener algún premio son ligeramente superiores gracias al mayor número de reintegros y extracciones menores.