Premios de la Lotería del Niño 2026: listado completo y probabilidades de que toque

Superada la resaca de la Lotería de Navidad, el 2026 arranca con nuevos sorteos. Si bien la primera en estrenarse es la Organización Nacional de Ciegos Españoles de la mano del Cupón Extra de Navidad, el 6 de enero, con la alegría de los regalos de los Reyes, la ilusión se incrementa con la celebración de la Lotería del Niño.

La frase más repetida es que en la del Niño tiene más posibilidades de ganar que en la de Navidad dado el mayor número de premios. Los que lo afirman están en lo cierto, pero lamentablemente la cuantía de los premios es menor que en el pasado sorteo del 22 de diciembre.

El más codiciado es ese Gordo del Niño, que asciende a 200.000 euros por décimo, al que le siguen el segundo, el tercero, además de las correspondientes extracciones hasta llegar a los reintegros, que permiten ganar esos 20 euros para recuperar lo jugado. Y es que el precio de los décimos del Niño es el mismo que el de Navidad, esos 20 euros que muchos dicen: "Los invierto, a ver si en este hay más suerte".

Premios mayores de la Lotería del Niño 2026

Primer premio : dotado con 2 millones de euros a la serie, que vienen a ser 200.000 euros por décimo.

: dotado con 2 millones de euros a la serie, que vienen a ser 200.000 euros por décimo. Segundo premio : 750.000 euros a la serie, es decir, 75.000 euros por décimo agraciado.

: 750.000 euros a la serie, es decir, 75.000 euros por décimo agraciado. Tercer premio: 250.000 euros a la serie o lo que vienen a ser 25.000 euros por décimo

Otros premios del sorteo del Niño 2026

Además de los mencionados, la lista de premios de la Lotería del Niño 2026 se completa con los relativos a las extracciones de cifras, las aproximaciones -número anterior o posterior a los respectivos premios-, las centenas y los mencionados reintegros:

Dos extracciones de cuatro cifras : 20 premios de 3.500 euros por serie, 350 euros por décimo.

: 20 premios de 3.500 euros por serie, 350 euros por décimo. Catorce extracciones de tres cifras : 1.400 premios de 1.000 euros por serie, 100 euros por décimo.

: 1.400 premios de 1.000 euros por serie, 100 euros por décimo. Cinco extracciones de dos cifras : 5000 premios de 400 euros por serie, 40 euros por décimo.

: 5000 premios de 400 euros por serie, 40 euros por décimo. Aproximaciones al primer premio : 12.000 euros a la serie cada una, 1.200 euros por décimo.

: 12.000 euros a la serie cada una, 1.200 euros por décimo. Aproximaciones al segundo premio : 6.100 euros cada una, 610 euros por décimo.

: 6.100 euros cada una, 610 euros por décimo. 99 números restantes a la centena del primer premio : 100 euros al décimo.

: 100 euros al décimo. 99 números restantes a la centena del segundo premio : 100 euros al décimo.

: 100 euros al décimo. Tres últimas cifras iguales a las del primer premio : 100 euros al décimo.

: 100 euros al décimo. Tres últimas cifras iguales a las del segundo premio : 100 euros al décimo.

: 100 euros al décimo. Dos últimas cifras iguales a las del primer premio: 100 euros al décimo.

100 euros al décimo. Reintegros: décimos acabados en la última cifra del primer premio o en la correspondiente a cualquiera de las dos extracciones adicionales, premiados con 20 euros.

Probabilidades de ganar la Lotería del Niño

Las estadísticas no mienten. Las probabilidades de hacerte con algún premio en la Lotería del Niño es del 7,82%, mientas que en el de Navidad es del 5,3%. El motivo fundamental está en los reintegros, dado que en el sorteo del 22 de diciembre solo hay uno frente a los tres que se ofrecen en la lotería de Reyes del 6 de enero.

En lo que se refiere a los números, 15.304 números de los 100.000 que se encontraban en el bombo del Teatro Real el 22 de diciembre obtuvieron premio, mientras que en la Lotería del Niño 37.920 números serán agraciados.

Eso sí, las posibilidades de hacerte con el primer premio de la Lotería del Niño son las mismas que en la Lotería de Navidad: un 0,00001% por décimo, una de 100.000 por todos los números que conforman el sorteo.