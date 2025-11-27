Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Lotería Nacional en directo hoy jueves 27 de noviembre: resultado, premios y comprobar número
Loterías

Sigue la Lotería Nacional en directo hoy jueves 27 de noviembre para comprobar los resultados y saber si tu décimo está agraciado en sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado. 

Carlos Ramos
Lotería Nacional hoy jueves 27 de noviembre en directo: comprobar resultados del sorteo.
19:52
Lotería Nacional: premios del sorteo de hoy

A continuación, listamos todos los premios a los que puedes optar en el sorteo de la Lotería Nacional de hoy: 

- Primer premio de 30.000 euros al décimo
- Segundo premio de 6.000 euros al décimo
- Premio a las 4 últimas cifras de 75 euros
- Premio a las 3 últimas cifras de 15 euros
- Premio a las 2 últimas cifras de 6 euros
- Reintegros de 3 euros

19:40
Premios principales de la Lotería Nacional del jueves 27 de noviembre

Además de ese primer premio de 300.000 euros a la serie de la Lotería Nacional de hoy, puedes optar a un segundo premio que asciende a 60.000 euros a la serie, 6.000 euros por décimo. Estos son los premios mayores, sí, pero también hay posibilidades de hacerte con los menores. Y es que cualquier suma de dinero seguro que no viene nada mal. 

19:39
Horario Lotería Nacional hoy

La Lotería Nacional de este jueves 27 de noviembre arrancará a las 21:00 horas en el salón de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, como suele ser habitual. Durará aproximadamente 20 minutos, por lo que sobre las 21:20 ya podrás conocer si has resultado ser uno de los ganadores. 

19:39
Lotería Nacional en directo

¡Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión del sorteo de la Lotería Nacional de hoy jueves 27 de noviembre! Loterías y Apuestas del Estado pone en juego un primer premio de 300.000 euros a la serie, 30.000 euros al décimo que puede ser tuyo. Comprueba aquí si tu boleto está entre los agraciados. 

Carlos Ramos
